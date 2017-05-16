إغلاق مركز احتجاز المهاجرين في جزيرة مانوس في اكتوبر المقبل

سيدني- د ب أ- قال وزير فى حكومة استراليا الثلاثاء إن مركز احتجاز المهاجرين الذين تديره بلاده في جزيرة مانوس سوف يبدأ إجراءات إغلاقه خلال الأشهر المقبلة قبل إغلاقه نهائيا في تشرين أول/ اكتوبر المقبل.

ويتواجد أكثر من 800 لاجئي وطالب لجوء حاليا في المركز المقام في جزيرة معزولة قبالة بابوا غينيا الجديدة. وقد قضت المحكمة العليا فى بابوا غينيا الجديدة بعدم قانونية المركز العام الماضي.

وقال وزير الهجرة بيتر دوتون لإذاعة 3 ايه دبليو في مبلورن “لن يتم إغلاق المركز فجأة في 31 تشرين أول/ اكتوبر المقبل، ولكن سوف يتم البدء في تفكيك أجزاء منه قبل إغلاقه نهائيا”.

وتأتي تعليقات الوزير عقب أن قال مسؤولون في بابوا غينيا الجديدة للاجئين أمس الاثنين إنه سوف يتم إغلاق منطقة من المركز الواقع في مانوس الأسبوع المقبل، في حين سوف يتم إغلاق بقية المركز في 30 حزيران/ يونيو المقبل.

وأفادت شبكة ايه بي سي بأنه طلب من اللاجئين في المركز بالتفكير في خياراتهم بعد تفكيك المركز. كما تم إبلاغ اللاجئين بأنه سوف يتم نقلهم لمخيم مؤقت.

وكتب بيهروز بوشاني، الإيراني الكردي المتواجد في المركز منذ أربعة أعوام، على صفحته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي “سجن مانوس أصبح مليئا بالتوتر”.

وأضاف “اللاجئون غاضبون للغاية تجاه سياسة الهجرة لتوطينهم في بابوا غينيا الجديدة”.

وأشار إلى أن الكثير من اللاجئين سوف يقاومون، وربما تندلع أعمال شغب إذا استخدم المسؤولون القوة.

وينتظر معظم اللاجئين في المركز أن تقبلهم الولايات المتحدة الأمريكية ضمن اتفاق إعادة توطين اللاجئين مع استراليا، ولكن من غير المؤكد العدد الذين سوف تستضيفه ومتى سوف يحدث ذلك.