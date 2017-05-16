نواب أمريكيون يوقعون رسالة منحازة لمنظمة “غولن” تضمنت عبارات مناهضة لتركيا

واشنطن- الأناضول- وقع عدد من أعضاء مجلس النواب الأمريكي على رسالة مفتوحة منحازة لمنظمة “فتح الله غولن”، التي تقف خلف المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها تركيا في 15 يوليو/ تموز 2016.

الرسالة أعدها نواب معرفون بقربهم من المنظمة التي يقيم زعيمها في الولايات المتحدة، وتضمنت عبارات مناهضة لتركيا.

ووقع على الرسالة 62 نائباً من أصل 435، في مقدمتهم بيل جونسون، وبرادلي شنيدر، اللذين بادرا إلى إعدادها، والدعوة لتوقيعها.

وبعد أن وصل عدد الموقعين عليها لـ13 نائباً فقط، مع انتهاء موعد التوقيع يوم الجمعة الماضي، تم تمديد المهلة حتى أمس الاثنين، ليقوم عدد آخر من النواب بالتوقيع عليها في الساعات الأخيرة للمهلة.

وقال مراسل الأناضول، إن الرسالة تضمنت استياء “غير مباشر” من الجهود التي تبذلها السلطات التركية في إطار مكافحة منظمة “غولن”.

كما أوردت الرسالة فقرات مناهضة لتركيا، فيما يتعلق بإغلاق وسائل إعلام تابعة للمنظمة، فضلا عن ملفات عديدة بخصوص منظمة “بي كا كا” وذارعها السوري “ب ي د”.

وتجاهلت الرسالة مئات القتلى وآلاف الجرحى من أبناء الشعب التركي، الذين سقطوا بنيران الانقلابيين، فضلاً عن تجاهلها الأضرار المادية الكبيرة التي خلفتها المحاولة الانقلابية الدموية.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في 15 يوليو/ تموز 2016، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة في الجيش تتبع منظمة “فتح الله غولن”.

وحاولت عناصر المنظمة الإرهابية السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية، قبل أن يتصدى لها المواطنون في الشوارع.

وتطالب تركيا الولايات المتحدة بتسليم “فتح الله غولن” من أجل مثوله أمام العدالة.