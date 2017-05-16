ايطاليا تسلم خفر السواحل الليبي أربعة زوارق بعد تصليحها

طرابلس- أ ف ب- سلم وزير الداخلية الايطالي ماركو مينيتي الاثنين خفر السواحل الليبي أربعة زوارق تم اصلاحها في ايطاليا في اطار التعاون بين البلدين لمكافحة الهجرة السرية في المتوسط.

وقال مينيتي للصحافيين في طرابلس حسب تصريحات ترجمت إلى العربية انه تم تأهيل طواقم الزوارق الأربعة في ايطاليا، موضحا أن مهمتهم ستكون “مراقبة المياه الاقليمية الليبية (…) والمساهمة مع ايطاليا وأوربا في أمن المتوسط”.

وكان يفترض أن تسلم الزوارق إلى ليبيا في 2014. لكن العملية تأخرت بسبب اعمال العنف والوضع غير المستقر في البلاد، كما قال ضابط في البحرية الايطالية لوكالة فرانس برس.

واوضح الوزير الايطالي ان ست سفن أخرى ستسلم الى ليبيا قريبا بعد تأهيل طواقمها في الاسابيع المقبلة من قبل وزارة الداخلية الايطالية.

وأضاف ان “خفر السواحل (الليبي) سيمتلك قريبا عشر سفن في المجموع″.

وتشكو البحرية الليبية باستمرار من نقص الوسائل لمواجهة تدفق المهاجرين الذين يحاولون القيام بالرحلة الخطيرة المتمثلة بعبور المتوسط في مراكب متداعية.

وخلال زيارته القصيرة إلى طرابلس، بحث مينيتي مع رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج وسائل مكافحة الهجرة غير المشروعة وخصوصا انطلاقا من الحدود الجنوبية لليبيا التي يمر عبرها معظم المهاجرين قبل ان ينتقلوا الى السواحل الليبية.