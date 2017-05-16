كوريا الجنوبية تتفق مع أمريكا على عقد محادثات قمة بواشنطن الشهر المقبل

سول – د ب أ – اتفقت كوريا الجنوبية مبدئياً مع الولايات المتحدة على عقد محادثات قمة في أواخر حزيران/يونيو المقبل، بواشنطن.

ونقلت وكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن السكرتير الصحافي للمكتب الرئاسي الكوري الجنوبي يون يونج تشان، قوله الثلاثاء، إن رئيس فريق العمل للدبلوماسية والأمن، جونج وي يونج، اجتمع اليوم مع كبير المساعدين للشؤون الآسيوية في مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض، مات بوتينجر، واتفق معه على عقد محادثات القمة الكورية الجنوبية الأمريكية في أواخر حزيران/يونيو المقبل بواشنطن.

وقال يون يونج تشان، إنهما اتفقا على تحديد موعد القمة وجدول أعمالها، من خلال مشاورات أخرى عبر قنوات دبلوماسية، والإعداد للقمة لكي تصبح فرصة سانحة لتعزيز العلاقات الشخصية والصداقة بين زعيمي البلدين، بحسب “يونهاب”.

من ناحية أخرى، نقلت “يونهاب” عن بوتينجر – الذي يقوم حالياً بزيارة إلى كوريا الجنوبية – قوله الثلاثاء، إنه زار القصر الرئاسي ومقر وزارة الخارجية حيث ناقش قضية نشر منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكي المتقدم (ثاد) بين القوات الأمريكية المتمركزة بكوريا الجنوبية.

وقال بوتينجر للصحافيين، إنه اجتمع اليوم مع مساعد وزير الخارجية، لي جونج كيو، في مقر وزارة الخارجية بسول، حيث ناقش معه قضايا متنوعة، مضيفاً أن قضية منظومة “ثاد” ترتبط بالتحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، معرباً عن أمله في استمرار مناقشة قضية منظومة “ثاد” مع الجانب الكوري الجنوبي.

يذكر أن منظومة ثاد التي نشرتها الولايات المتحدة بكوريا الجنوبية في وقت سابق من العام الجاري، والتي تسببت في حدوث احتكاكات مع الصين، بدأت العمل الشهر الجاري.