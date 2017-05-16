الرئيس عباس يبحث الأوضاع الفلسطينية مع رئيس وزراء الهند

الهند - الأناضول – اجتمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، في مدينة حيدر أباد الهندية، برئيس الوزراء الهندي ماريندا موري، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”.

وأطلع عباس، رئيس الوزراء الهندي على تطورات الأوضاع في فلسطين، وخصوصاً إضراب الأسرى في السجون الإسرائيلية الذي دخل يومه الثلاثين على التوالي.

كما بحث العلاقات الاقتصادية بين البلدين وسبل تطويرها في إطار تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، وخاصة في مجال السياحة الدينية إلى فلسطين.

وركز الرئيس الفلسطيني على أهمية محاربة الإرهاب وسبل العمل المشترك من أجل إرساء السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط.

وشكر عباس الهند على الدعم الاقتصادي الذي تقدمه لدولة فلسطين، وشدد على أهمية تنمية وتطوير التعاون الثنائي بين البلدين.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء الفلسطيني زياد أبو عمرو، ووزير الخارجية رياض المالكي، وسفير فلسطين لدى الهند عدنان أبو الهيجاء.

ووصل عباس الهند الأحد، في زيارة رسمية مدتها أربعة أيام، بعد أن أنهى زيارة لروسيا.

ومساء الأربعاء يغادر الرئيس الفلسطيني متوجهاً إلى سلطنة عمان، في زيارة رسمية لم تحدد مدتها.