مديحة يسري تطالب جمهورها بالدعاء لها

القاهرة ـ كشفت الفنانة المصرية مديحة يسرى، عن تطورات حالتها الصحية بعد التدهور الذي شهدته مؤخرًا.

مديحة يسري، قالت في تصريحات صحافية: “إنها خضعت مؤخرًا لعدد من الفحوصات الطبية والتحاليل والأشعة بسبب ما تعانيه من آلام القدم والركبة بالإضافة إلى الصداع الذي تشعر به”.

وأضافت: “أنها تنظر نتيجة هذه التحاليل مطالبة جمهورها بالدعاء لها”.

يذكر أن الفنانة مديحة يسري تعاني منذ أكثر من سنة من أزمة صحية تم على أثرها لنقلها للمستشفى وظلت بها منذ وقتها وذلك حرصًا على سلامتها وكانت قد ذكرت في تصاريح صحفية قريبة أنها لم تعود لبيتها منذ اكثر من سنة بسبب حالتها الصحية.