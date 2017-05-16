محاولة تصوير دينا الشربيني وعمرو دياب تتحول إلى مشادة عنيفة

القاهرة ـ يبدو أن شائعة زواج الفنان عمرو دياب من الفنانة دينا الشربيني لن تهدأ أبداً، ليكون آخر ما حدث هو ما كشفته بعض التقارير الصحفية من وقائع حدثت في حفل زفاف ابنة الفنانة منى عبد الغني.

حيث أشارت التقارير الصحافية إلى أن هناك شهود عيان شاهدوا دنيا الشربيني تدخل زفاف ابنة الفنانة منى عبد الغني، قبل أن تبدأ فقرة الفنان عمرو دياب الذي أحيا الحفل.

وأضافت التقارير إلى أن دينا الشربيني غادرت حفل الزفاف، قبل أن ينهي عمرو دياب وصلته الغنائية، أما أكثر الأمور إثارة التي حدثت خلال الحفل، كانت محاولة البعض تصوير دينا الشربيني التي رفضت أن يلتقط لها أي شخص أي صورة.

ويبدو أن قرار عدم التصوير كان قرار عمرو دياب أيضاً، الذي انفعل بشدة على شاب قام بتصويره، ليأخذ تليفونه المحمول وطلب من أحد المرافقين معه أن يمسحوا الصورة، ثم عنف المعجب بقوة أمام الجميع بسبب تصرفه.