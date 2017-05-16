متابع يمازح علا الفارس بتوقع زواجها من داوود الشريان… والاعلامية ترد: ما يحبني يحب سميرة توفيق

دبي ـ مزح رواد تويتر مع الإعلامية علا الفارس بعد أن هنأت الفنان تيم حسن ووفاء الكيلاني بزواجهما، ليكتب لها أحد متابعيها اسم زوجها المستقبلي الذي يتوقع أن ترتبط به.

بدأ الأمر عندما هنأت علا الفارس تيم حسن ووفاء الكيلاني بزواجهما لتغرد على حسابها قائلة: “مبارك للإعلامية الصديقة وفاء الكيلاني والنج تيم حسن الزواج…يا رب حياتكم تكون تشبهكم كلها وفاء وحب وتيم”.

وهنا علق أحد المتابعين على تهنئة علا الفارس مازحاً معها قائلاً: “والله يا علا بعد اللي حصل ما أستبعد زواجك من داوود الشريان”، فردت عليه قائلة: “لا ما يحبني .. يحب سميرة توفيق”.

زواج تيم حسن ووفاء الكيلاني دفع متابعو علا الفارس للدعاء لها أن تجد شريك حياتها، متمنين أن تتزوج في القريب العاجل وأن تكون هي التالية بعد زميلتها وفاء.

وعلى جانب آخر، انتقل علا الفارس من قناة MBC إلى قناة روتانا بعد أن قضت حوالي عشر سنوات متواصلة من النجاح هناك، إلا غنها اتخذت هذه الخطوة الجادة في مسيرتها الإعلامية، لتفاجئ البعض بقرارها خاصة وإنها لم تعلن الخبر بنفسها، بل الإعلامي أحمد العرفج هو من كشف انتقالها.

وأشارت التقارير الصحافية أن علا الفارس تعمل على برنامجها الجديد بشكل مكثف، حتى تطل على محبيها بشكل لائق مثلما تتمنى، ومن المتوقع أن تنطلق أولى حلقات برنامجها التي تتكتم عن تفاصيله بعد شهر رمضان.