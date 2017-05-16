أمريكي يبكي ندما بعد اعتقاله لإهانته أسرة مسلمة

واشنطن ـ تداول نشطاء ورواد مواقع التواصل الأجتماعي ، مقطع فيديو ، قامت الشرطة الأمريكية بألتقاطه لرجل يبكي بعد اعتقاله بتهمة إهانة عائلة مسلمة تستمتع بوقتها على الشاطئ.

حيث تم تصوير ألكسندر داونينج البالغ من العمر 35 عامًا وهو يهين عائلة في جنوب جزيرة بادري بولاية تكساس الأمريكية لمدة 20 دقيقة، حيث وصفهم بعبارات عنصرية.

ويبدو أن الرجل من مؤيدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث غادر إلى فندق يقيم به بعد أن انتهى من المشادة الكلامية، ثم اعتقلته الشرطة في المطعم.