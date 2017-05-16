أتلتيكو مدريد سيتخلى عن نجميه لضم 4 صفقات مدوية

مدريد ـ قدَّم نادي أتلتيكو مدريد، أداءً راقيًا هذا الموسم، وأصبح الآن يفكر في تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى القطب الثاني للعاصمة الإسبانية مدريد، لتجديد دماء الفريق من أجل المنافسة على جميع الألقاب المحتملة في الموسم المقبل.

ويتطلع أتلتيكو مدريد، إلى تدعيم مركز رأس الحربة بمهاجم من العيار الثقيل، بالإضافة للتعاقد مع لاعبين ارتكاز في وسط الملعب، ومدافع شاب.

ومن أجل أن يبرم أتلتيكو مدريد، كل هذه الصفقات الواعدة، يتعين عليه أن يفتح الباب، أمام خروج لاعبين آخرين متواجدين مع الفريق في الوقت الراهن، مثل الفرنسي كيفين جاميرو، والأرجنتيني نيكولاس جايتان.

وانتقل جاميرو، لأتلتيكو مدريد مقابل 32 مليون يورو، لكنه لم يقدم الأداء المنتظر، فقد سجل 16 هدفًا، منهم 12 هدفًا بالدوري الإسباني، وهدفين في بطولة دوري أبطال أوروبا، وهدفين آخرين في كأس ملك إسبانيا.

وبات جاميرو في طريقه للرحيل عن أتلتيكو مدريد، الذي بدأ مشاوراته بالفعل مع مهاجمين آخرين، حيث يرغب دييجو سيميوني، المدير الفني للفريق، في التعاقد مع أليكسيس سانشيز، نجم أرسنال الإنجليزي.

وترشح الصحافة الإنجليزية، مهاجم إنجلترا، ونادي ليستر سيتي، جيمي فاردي، للانضمام للأتلتي، في الوقت الذي تتوارد فيه الأنباء من فرنسا عن اقتراب ألكسندر لاكازيت من ارتداء قميص الفريق المدريدي.

على الجانب الآخر، لم يقدم الأرجنتيني جايتان أيضًا ما هو منتظر منه، ولم يبرر قيام أتلتيكو مدريد بدفع مبلغ 25 مليون يورو مقابل الحصول على خدماته، ويبدو أنه في طريقه للرحيل أيضًا.