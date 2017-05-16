خطوة واحدة تفصل ميسي عن تجديد عقده مع برشلونة

مدريد ـ ذكرت تقارير صحافية، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، ينتظر معرفة المدرب الجديد للفريق الكتالوني؛ لحسم موقفه من تجديد عقده، الذي ينتهي في صيف 2018.

كان لويس إنريكي، أعلن الرحيل عن تدريب برشلونة بعد نهاية الموسم الحالي؛ رغبة منه في الراحة بعد 3 مواسم مع الفريق الكتالوني.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، اليوم الثلاثاء: “تجديد عقد ميسي سيتم الإعلان عنه، بعد التوقيع مع المدرب الجديد؛ فالنجم الأرجنتيني، لا يعرف من هو المدرب الجديد، وقد يؤجل توقيعه لحين وصوله”.

وأضافت: “قريبًا (كلمة فرضية)؛ لأنه كان من المفترض أن يتم تجديد عقد ميسي في ديسمبر الماضي، ثم مارس، والآن سيتم التجديد في يوليو”.

وتابعت: “لمدة لا تقل عن 10 سنوات، فإن ميسي لا يزال الرقم 1، وليس هناك ما يشير إلى رحيله بعيدًا عن قلعة الكامب نو.. على العكس، هو يريد الاستمرار”.

وينتهي عقد ميسي، الذي يكمل عامه الثلاثين الشهر المقبل، مع برشلونة في صيف 2018، إلا أنه لم يجدد حتى الآن رغم دخول إدارة البارسا، في مفاوضات معه منذ نهاية العام الماضي.