متحدث عسكري عراقي: “الدولة” يسيطر على 6ر4 بالمائة من أراضي العراق حاليا

بغداد – د ب أ – أفاد المتحدث الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية يحيى رسول الثلاثاء، بأن تنظيم الدولة الإسلامية ( داعش) يسيطر على 6ر4 بالمئة من الاراضي العراقية بعد نجاح القوات العراقية من طرده من اجمالي المساحات التي سيطر عليها في حزيران/يونيو عام 2014 والبالغة 40ب المئة من اجمالي مساحة العراق البالغة 435052كيلو متر مربع.

وقال رسول ، في ايجاز صحافي، إن “القوات العراقية بالتعاون مع طيران التحالف الدولي والمستشارين في المجالات الاستخبارية حققت انتصارات كبيرة ضد داعش في جميع المحاور”.

وأضاف أن “قوات داعش سيطرت بعد حزيران / يونيو عام 2014 على مساحة تقدر 108405 كيلو متر مربع من العراق ، أما اليوم فان حجم المساحة التي يسيطر عليها داعش هي 2875 كيلو مترا مربعا وبنسبة 6ر4 بالمئة في ارجاء البلاد”. وأوضح أن “القوات العراقية تمكنت من تحرير 89 ر5 بالمئة من المناطق المسيطر عليها من قبل داعش في محافظة نينوي ولم يتبق سوى 10ر5 بالمئة”.

وأشار إلى أن القوات العراقية مستمرة في تحرير ما تبقى من الساحل الايمن اضافة الى الانتصارات التي تحققها قوات الحشد الشعبي شمال غربي الموصل.