الرئيس الكولومبي يطلق رسمياً خطة استبدال زراعات الكوكا

بويبلو نويفو - أ ف ب – أطلق الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس رمزياً الاثنين، خطة استبدال زراعة الكوكا التي تشكل اساس الكوكايين، وذلك طبقاً لاتفاق السلام الموقع مع متمردي القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) لانهاء نزاع استمر اكثر من نصف قرن.

وقال سانتوس في بلدة بويبول نويفو في منطقة بريسينيو في سلسلة جبال الانديس “للمرة الاولى تطلق كولومبيا (…) اكبر منتج ومصدر للكوكايين خلال ثلاثين او اربعين عاماً خطة تؤمن حلولاً للفلاحين الذين يزرعون الكوكا لزراعة منتجات شرعية بدلاً منها”.

وأضاف “السلام سيسمح لنا بإعطاء حل نهائي وبنيوي على الامد الطويل لهذه العائلات”. وأمام حوالى ثلاثين مزارعاً وعائلاتهم، قام سانتوس رمزياً باقتلاع نبتة كوكا من حقل وغرس شجرة موز في مكانها.

وتقول الحكومة ان هذا البرنامج يشمل 83 الفاً و790 عائلة ويندرج في اطار تطبيق النقطة الرابعة من الاتفاق الموقع في تشرين الثاني/نوفمبر مع القوات المسلحة الثورية الكولومبية التي اعترفت بانها كانت تمول تحركاتها من تهريب المخدرات.

وحضر احد قادة المتمردين باستور الابي المراسم في بويبلو نويفو الاثنين.

وتهدف خطة استبدال هذه الزراعات في منطقتي ميتا (شمال شرق) وكاكيتا (جنوب) الى القضاء على خمسين الف هكتار من زراعات الكوكا خلال عام واحد.

وينص الاتفاق على دفع مساعدة شهرية تبلغ مليون بيزوس (حوالى 330 دولاراً) لمدة عام الى المزارعين الذين يقبلون بزرع منتجات اخرى بدلاً من الكوكا.

وقال باستور الابي ان هذا المبلغ “ليس سوى بداية. هذا لا يضمن خروج المزارعين من التهميش”. واكد ضرورة “اعتبار الارض قانونية ليتمكن المزارعون من الحصول على أموال (…) وان تحصل المنتجات على ضمان تسويقها”.

ورحب الرئيس الكولومبي الذي سيتوجه الثلاثاء الى الولايات المتحدة حيث سيلتقي الرئيس الاميركي دونالد ترامب بتصويت الكونغرس الاميركي على تقديم مساعدة قدرها 450 مليون دولار لكولومبيا لتمويل خطة “السلام في كولومبيا”.

وقال “هذا دليل على الدعم الذي تقدمه كل دول اميركا الشمالية (…) لمواصلة ما نقوم به”.

وكولومبيا أوّل بلد في العالم منتج لاوراق الكوكا وللكوكايين، وفيها 96 الف هكتار من مزارع الكوكا، وقد أنتجت 646 طناً من الكوكايين في 2015، حسب الامم المتحدة.