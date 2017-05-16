رئيس وزراء تركيا يدعو ألمانيا الى الاختيار ما بين انقرة والانقلابيين

اسطنبول - أ ف ب – دعا رئيس وزراء تركيا بن علي يلديريم الثلاثاء، ألمانيا الى أن تختار بين صداقتها مع أنقرة أو الانقلابيين المزعومين بعد منح برلين اللجوء السياسي إلى بعض العسكريين الأتراك المتهمين بأنهم على صلة بالانقلاب الفاشل صيف 2016.

وقال يلديريم في خطاب بثه التلفزيون، “على تركيا أن تقرر بشأن أمر واحد: إذا أرادت تحسين علاقاتها مع تركيا (…) فعليها إذن أن تتلتف نحو الجمهورية التركية”، وليس مؤيدي الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة وتتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب.