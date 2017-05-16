“البرغوثي” يهدد بالتوقف عن شرب المياه

رام الله – الأناضول - هدّد مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”، المضرب عن الطعام في السجون الإسرائيلية، بالتوقف عن شرب المياه، في حال لم تقم ادارة السجون الإسرائيلية بمناقشة مطالب الأسرى.

وقالت “اللجنة الإعلامية لإضراب الأسرى الفلسطينيين”، في بيان الثلاثاء، إن البرغوثي نقل رسالة عبر محاميه قبل يومين في معتقل الجلمة الواقع قرب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، مفادها بأنه سيتوقف عن شرب المياه في اليوم الثلاثين على بدء الإضراب، في حال لم تقم إدارة السجون بمناقشة مطالب الأسرى.

وأشارت “اللجنة” إلى أن هذا الإعلان يعني أن الإضراب قد دخل مرحلة خطيرة وحساسة.

وحمّلت إدارة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة المضربين عن الطعام، مع استمرارها بتنفيذ إجراءات قمعية وانتقامية بحقهم، وتعنتها الواضح في عدم الاستجابة لمطالبهم.

ويواصل نحو 1500 أسير فلسطيني، إضرابهم عن الطعام، منذ 17 نيسان/أبريل الماضي، مطالبين مصلحة السجون الإسرائيلية بتحسين ظروفهم الحياتية.

ويقود الإضراب، مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، المعتقل منذ عام 2002، والمحكوم عليه بالسجن مدى الحياة 5 مرات، لإدانته بقتل إسرائيليين في انتفاضة 2000.

وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 6500 فلسطيني، بينهم 51 امرأة، وفق إحصائيات فلسطينية رسمية.