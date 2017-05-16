الرئيس الأوكراني يوقع قرار توسيع العقوبات على روسيا

أوكرانيا – الأناضول – وقع الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، الثلاثاء، قراراً رئاسياً يقضي بتوسيع العقوبات المفروضة على روسيا.

ونشر الموقع الإلكتروني للرئاسة الأوكرانية، نص القرار الذي تضمن توسيع العقوبات المفروضة على مواطنين وشركات روسية.

كما ينص القرار على تمديد فترة القيود الاقتصادية والخاصة على أشخاص وشركات روسية كانت مدرجة في قائمة العقوبات الأوكرانية.

وورد في محلق القرار، أسماء ألف و228 شخصاً، و468 شركة روسية، بينها عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب محرك البحث “ياندكس″، و صفحة “mail.ru “.

وبدأ التوتر بين موسكو وكييف، على خلفية التدخل الروسي في أوكرانيا بعد الإطاحة بنظام الرئيس الأوكراني السابق، فيكتور يانوكوفيتش (المقرب من موسكو)، أواخر 2013.

وتأزمت الأوضاع إثر دعم موسكو لانفصاليين موالين لها في كل من دونيتسك، وشبه جزيرة القرم (جنوب)، وقيامها لاحقاً بضم القرم إلى أراضيها عقب استفتاء من جانب واحد، في 16 مارس/آذار 2014.