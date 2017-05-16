ماكرون ورئيس الوزراء المكلف يكشفان عن التشكيلة الحكومية الجديدة الثلاثاء

باريس - أ ف ب – يكشف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيس الوزراء المكلف اليميني المعتدل ادوار فيليب الثلاثاء، عن تشكيلة اول حكومة في هذه الولاية الجديدة على ان تكون اهدافها جمع اطياف اليمين واليسار والتجديد.

وبعد عودته من اول رحلة له الى الخارج منذ تنصيبه اثر زيارته برلين الاثنين ولقائه المستشارة انغيلا ميركل، يستقبل الرئيس الفرنسي رئيس الحكومة الجديد الذي عينه الاثنين.

وهدف اللقاء وضع اللمسات الاخيرة على تشكيلة الحكومة وان يعلنا مساء فريقاً حكومياً قادراً على تجسيد الوعود بالتجديد السياسي والمساواة بين الرجال والنساء واحداث توازن بين اليمين واليسار استعداداً لمعركة الانتخابات التشريعية في حزيران/يونيو.

ويتوقع ان تتزايد التكهنات طوال النهار حول التعيينات الوزارية. وعنونت صحيفة “لوباريزيان” الثلاثاء “رئيس وزراء يميني: انها جرأة”.

ورحب المسؤول عن ابرز منظمة نقابية فرنسية “ميديف” بيار غاتز بالثنائي ماكرون/فيليب معتبراً انها “فرصة لفرنسا لكي تنهض”.

ومن المرتقب ان تضم الحكومة شخصيات اخرى من اليمين من حزب الجمهوريين مثل رئيس الوزراء الاسبق برونو لومير، الذي ابدى اعتباراً من مساء الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية استعداده للعمل مع ايمانويل ماكرون.

وكتبت صحيفة لوفيغارو المحافظة الثلاثاء “هناك شريحة من اليمين ومن الوسط مستعدة للمضي قدماً” ما يثبت ان ادوار فيليب “ليس مجرد غنيمة وانما جسر لاعادة هيكلة”.

واعتبر حوالى ثلاثين نائباً من اليمين والوسط وخصوصاً المقربين من رئيس الوزراء الاسبق الان جوبيه، مثل ادوار فيليب، الاثنين ان عائلتهم السياسية يجب ان تمد اليد للرئيس الجديد.

واستعداداً للانتخابات التشريعية في 11 و 18 حزيران/يونيو التي يفترض ان تحدد ما اذا كان ماكرون سيفوز بغالبية في الجمعية الوطنية تمكنه من حكم البلاد، فإن تعيين فيليب والاهتمام الذي يثيره الرئيس الجديد لدى حزب الجمهوريين ليس نبأ ساراً لقادة الحزب الذي يحاول النهوض من انتخابات رئاسية كارثية.

- مجتمع مدني -

من اليسار، يبدو جان ايف لودريان وزير الدفاع في ادارة فرنسوا هولاند السابقة الوحيد من الفريق السابق الذي يمكن ان يتولى منصباً في الادارة الجديدة.

ومن المرتقب ان يدخل اعضاء من الحزب الاشتراكي الذي اعلن تأييده لماكرون، الى الحكومة مثل رئيس بلدية ليون جيرار كولومب او ريشار فيران اللذين كانا من ركائز حملة الرئيس الجديد.

كما يرجح انضمام فرنسوا بايرو زعيم حزب “موديم” الوسطي الحليف للرئيس، الى الحكومة رغم التوتر الذي حصل الاسبوع الماضي مع حزب الرئيس الجديد حول وضع لوائح المرشحين للانتخابات التشريعية.

ووعد ماكرون من جانب آخر بفتح الجمهورية امام ممثلين عن المجتمع المدني. ويسعى على سبيل المثال الى اقناع نيكولا هولو المقدم السابق في التلفزيون والشخصية التي تحظى باحترام في صفوف المدافعين عن البيئة بقبول “وزارة للانتقال البيئي”.

وبالنسبة للنساء فقد وعد الرئيس الجديد الذي كانت دائرته المقربة خلال الحملة تضم رجالاً بشكل خاص، بالمساواة. ويمكن ان يختار ان يعطي دفعا لامال عالم الاعمال مثل استريد بانوسيان التي كانت مديرة مجموعة عقارية او المتخصصة بالاعلام اكسيل تيساندييه او المنتجة السينمائية فريديرك دوما.

وفي موازاة تشكيل الحكومة بدأ الرئيس الجديد اولى زيارته الى الخارج.

وعملا بالتقليد المتبع قام باول زيارة مساء الاثنين الى برلين والتقى المستشارة انغيلا ميركل حيث اكدا على رغبتهما في اصلاح اوروبا واذا لزم الامر عبر تغيير معاهدات.

ومن جانب آخر يزور الرئيس الفرنسي “الخميس او الجمعة” مالي لتفقد القوات الفرنسية بحسب ما علم من اوساطه على ان يلتقي الرئيس الاميركي دونالد ترامب في 25 ايار/مايو على هامش قمة حلف شمال الاطلسي في بروكسل.

من جهة اخرى، وفي ردود الفعل على انتخاب ماكرون، رحب كارلوس غصن رئيس تحالف رينو-نيسان بهذه الخطوة ودعا الى الدفاع بشكل افضل عن العولمة في مواجهة صعود الحمائية.

وقال لصحيفة “وول ستريت جرنال” ان ماركون “مدافع مقتنع عن اوروبا يؤيد الشركات ومستعد لتشجيع القدرة التنافسية وهو عامل آخر من شأنه ان يطمئن عالم الاعمال”.

من جهته، اشاد رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر بتعيين ادوار فيليب رئيساً للحكومة واشاد “بالطريق السياسي الجديد” الذي تسلكه فرنسا.