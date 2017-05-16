المرصد السوري: مقتل 6 أشخاص في قصف صاروخي للنظام على بلدة بمناطق “تخفيف التصعيد”

القاهرة - د ب أ – أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الثلاثاء، بمقتل ستة اشخاص في قصف صاروخي نفذته قوات النظام على بلدة حمورية في غوطة دمشق الشرقية.

وقال المرصد ، في بيان صحافي اليوم إن بين القتلى طفلان ومواطنتان جراء القصف الذي استهدف البلدة بثلاثة صواريخ يعتقد أنها من نوع أرض – أرض ، مشيراً إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع بسبب وجود أكثر من 11 جريحاً بعضهم بحالات خطرة.

وحسب المرصد ، تعد هذه أول عملية تنفذها قوات النظام في مناطق “تخفيف التصعيد”، الممتدة من الشمال السوري إلى الجنوب السوري، وتشمل محافظة إدلب وريفي حماة وحمص الشماليين، وغوطة دمشق الشرقية والجنوب السوري ، منذ بدء تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في السادس من أيار / مايو الجاري .

وأشار المرصد إلى أن اشتباكات تدور بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل الإسلامية من جهة أخرى، في محور بلدة بيت نايم في الغوطة الشرقية، وأنباء عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين.