ترامب يؤكد حقه “المطلق” في مشاركة معلومات مع روسيا

واشنطن – أ ف ب – اكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب الثلاثاء على تويتر، ان لديه الحق “المطلق” في مشاركة معلومات تتعلق “بالارهاب والسلامة الجوية” مع موسكو بعدما واجه اتهامات بكشف معلومات سرية لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقائهما الاخير في البيت الابيض.

وكتب ترامب على تويتر صباحاً “بصفتي رئيساً، رغبت في ان اتقاسم مع روسيا، وهو حقي المطلق، وقائع تتعلق بالارهاب والسلامة الجوية. ولأسباب انسانية ارغب ايضاً بأن تسرع روسيا بشكل كبير حملتها ضد تنظيم الدولة الاسلامية والارهاب”.