التحالف الدولي: “الدولة” على وشك الهزيمة في الموصل

بغداد - الأناضول - قال المتحدث باسم التحالف الدولي ضد تنظيم “الدولة الاسلامية” الإرهابي، الكولونيل جون دوريان، الثلاثاء، إن التنظيم “على وشك الهزيمة” في الموصل، ثاني أكبر مدن العراق بعد حملة عسكرية لاستعادة المدينة، بدأت في أكتوبر الماضي.

وأضاف دوريان، في مؤتمر صحافي مشترك مع قادة عسكريين عراقيين في بغداد، أن “القوات الأمنية العراقية ضحت بكل شي من أجل هزيمة الأعداء”.

وتوقع أن “القوات العرقية ستعلن النصر قريباً” على “الدولة” في الموصل، شمالي العراق، دون ذكر موعد محدد.

وأضاف المسؤول العسكري الأمريكي أن “القوات العراقية ستتهيأ لهزيمة داعش بالمناطق الأخرى وسنستمر بدعمنا لها” بعد هزيمة التنظيم في الموصل.

وشدد المتحدث باسم التحالف على أن التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة، سيواصل “تحطيم” تنظيم “الدولة” في العراق وسوريا.

ويقدم التحالف الدولي المكون من أكثر من ستين دولة الاسناد الجوي للقوات العراقية منذ أكثر من عامين في الحرب ضد “الدولة” فضلاً عن انتشار المئات من المستشارين على الأرض في الخطوط الخلفية للقوات العراقية.

من جانبه، قال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة في الجيش، العميد يحيى رسول، إن 16 ألفاً و467 من مسلحي “الدولة” قتلوا منذ انطلاق الحملة العسكرية في الموصل في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضاف رسول، خلال المؤتمر الصحافي ذاته، أنه تم تحرير 89,5 في المئة من النصف الغربي لمدينة الموصل؛ حيث تجرى معارك هناك.

وبين أنه منذ انطلاق الحملة العسكرية تم تدمير 679 مفخخة، ومعالجة 6661 عبوة ناسفة وتدمير 11 مركز قيادة للتنظيم، فضلاً عن تفكيك 217 حزاما ناسفا وتدمير 47 طائرة مسيرة للتنظيم الإرهابي، إلى جانب تدمير 76 معمل تفخيخ.