منظمة يمنية تتهم “الحوثيين” بمنع الأدوية عن مصابين بـ”الكوليرا”

اليمن – الأناضول – أعلنت “رابطة أمهات المختطفين”، أن جماعة “الحوثي” تمنع الأدوية عن مختطفين لديها مصابين بـ”الكوليرا” في العاصمة اليمنية صنعاء، التي أعلنتها الجماعة منكوبة صحياً بعد انتشار الوباء منذ عودته في 27 أبريل/نيسان الماضي.

وقالت الرابطة (حقوقية يمنية غير حكومية) في بيان، الثلاثاء، إن جماعة الحوثي وحلفائها من قوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح “لم تكتف باختطاف الآلاف من أبنائنا دون مبرر أو مسوغ قانوني، بل قامت بتعذيبهم وأهملتهم صحياً داخل السجون”.

وأضاف البيان “مع انتشار وباء الكوليرا بين أبنائنا المختطفين داخل السجون، قام الحوثيون بمنع إدخال الأدوية الضرورية لهم وحرمانهم من الرعاية الصحية اللازمة للتعافي من هذا المرض الخطير”.

ولفت إلى أن “ما زاد الأمر سوءاً، هو حرمان المختطفين من المياه النظيفة الصالحة للشرب والمياه اللازمة للنظافة الشخصية الضرورية لمنع انتشار الوباء”.

وطالب البيان كافة منظمات حقوق الإنسان بـ”القيام بواجبها الإنساني تجاه المختطفين والمخفيين قسراً، والضغط على جماعة الحوثي وصالح بسرعة لنقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، وإدخال الأدوية لهم للحد من تفشي الوباء بين بقية المختطفين وتوفير المياه النظيفة”.

بيان الرابطة صدر في وقت ذكرت فيه تقارير حقوقية أن نحو 50 من المختطفين لدى الحوثيين في صنعاء أصيبوا بوباء الكوليرا.

وأمس قال جمال ناشر، مسؤول النظم الصحية في منظمة الصحة العالمية باليمن، للأناضول، إنه تم تسجيل 124 حالة وفاة بالكوليرا وأكثر من 11 ألف مشتبه بإصابتهم.

والأحد، أعلنت حكومة “الحوثيين”، حالة الطوارئ الصحية في العاصمة صنعاء كونها أصبحت “منكوبة صحياً وبيئياً”، بعد انتشار الكوليرا الذي أصبح يحصد أرواح المواطنين بمعدلات مخيفة.

ويسيطر الحوثيون وقوات صالح على صنعاء وعدة محافظات يمنية منذ نهاية 2014، وتتهمهم منظمات حقوقية دولية ومحلية بتنفيذ اعتقالات طالت العديد من المعارضين لهم، بينهم سياسيون وصحافيون وأكاديميون.

تجدر الإشارة أن “رابطة أمهات المختطفين” تأسست في أبريل/نيسان 2016، من قبل أمهات المختطفين لدى الحوثيين، في العاصمة “صنعاء”، بهدف الحشد لإطلاق أبنائهن المختطفين، وإقامة فعاليات ووقفات مساندة في المحافظات اليمنية.‎