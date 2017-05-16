الداخلية السعودية: مقتل جندي وإصابة خمسة بهجوم صاروخي على دورية أمنية في القطيف

الرياض- د ب أ- أفاد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية بمقتل جندي وإصابة خمسة من رجال الأمن إثر تعرض دورية أمنية لقذيفة صاروخية من نوع “آر بي جي” أطلقتها عناصر إرهابية من داخل حي المسورة في محافظة القطيف/ شرق المملكة/ بعد منتصف ليلة اليوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة الانباء السعودية (واس) الثلاثاء عن المتحدث قوله إن المصابين تم نقلهم إلى المستشفى، ولايزال الحادث محل المتابعة الأمنية للوصول لمرتكبي هذا الفعل الإجرامي وتقديمهم لأيدي العدالة.

وأشار المتحدث، في بيانه، إلى تعرض عمال الشركة المنفذة لأحد المشاريع التنموية، التي تشرف عليها أمانة المنطقة الشرقية لتطوير حي المسورة في محافظة القطيف يوم الجمعة، لإطلاق نار كثيف مع استهداف الآليات المستخدمة في المشروع بعبوات ناسفة لتعطيلها من قبل عناصر إرهابية من داخل الحي، وما نتج عن ذلك من مقتل وإصابة عدد من المواطنين والمقيمين.

وأضاف: “ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد أن استخدام العناصر الإرهابية لمثل هذه القذائف وغيرها من عبوات ناسفة وألغام أرضية لإعاقة أعمال المشروع التنموي القائم في حي المسورة ومهاجمة العاملين بالمشروع التطويري ورجال الأمن يدل دلالة قاطعة على مدى خطورتهم وإجرامهم وأنهم في سبيل تنفيذ ما يملى عليهم من الخارج من مخططات إرهابية لا يتورعون عن الإقدام بما يوصلهم لغايتهم الإجرامية غير عابئين بأرواح الأبرياء من المارة والمقيمين بجوار الحي وسلامتهم”.

وتابع: “ويؤكد في الوقت ذاته ما سبق الإعلان عنه باتخاذهم من المنازل الخربة والمهجورة في هذا الحي أوكاراً لهم ومنطلقاً لأنشطتهم الإجرامية وبؤراً لتخزين الأسلحة والمتفجرات التي تشكل تهديداً بالغ الخطورة على حياة الناس″.

وأكد المتحدث أن “الجهات الأمنية ستواصل عزمها على أداء مهامها وواجباتها بتعقب هذه العناصر الإرهابية والإطاحة بهم وبأوكارهم وإفشال مخططات من يقفون وراءهم الموجهة ضد أمن البلاد واستقرارها”.

وشهدت المنطقة الشرقية، التي يسكنها عدد كبير من الشيعة، حوادث عنف في الأشهر الأخيرة بعد إعدام السلطات السعودية رجل الدين الشيعي نمر النمر لإدانته، كما تقول، بالتحريض على العنف، والعوامية هي مسقط رأس النمر.