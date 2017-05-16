ميدفيديف يشارك في قمة منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود في إسطنبول

موسكو- الأناضول- أعلنت الحكومة الروسية، الثلاثاء، أن رئيس الوزراء، ديميتري ميدفيديف، سيمثل بلاده في قمة منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود، التي تستضيفها إسطنبول في 22 مايو/ أيار الجاري.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء الروسية، إن ميدفيديف سيترأس الوفد الروسي المشارك في القمة، التي تعقد بمناسبة الذكرى الـ 25 لتأسيس المنظمة.

وأوضح البيان أن الزعماء المشاركين سيبحثون توسيع التعاون بين دولهم، وفي مقدمتها توسيع البنية التحتية للطاقة والنقل البحري والبري بينها.

وأضاف البيان أن القمة ستتناول أيضاً مواضيع الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا الخضراء، وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة، والإدارات المحلية، وزيادة القدرة التصديرية لدول المنطقة.

ومنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود، منظمة دولية تجمع 12 دولة في منطقة البحر الأسود وجنوب البلقان والقوقاز، وهي؛ تركيا، وروسيا، وأذربيجان، وأرمينيا، وجورجيا، ومولدوفا، وأوكرانيا، وبلغاريا، ورومانيا.

ويرتكز نشاط المنظمة على الجانب الاقتصادي، إضافة إلى التعاون في مجالات الدفاع والأمن، وتهدف لتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول المنظمة، وتحقيق الاستقرار في حوض البحر الأسود.