السلطات الليبية تفرج عن سفينة صيد إيطالية احتجزتها في المتوسط

روما- الأناضول- أعلن مسؤول إيطالي محلي، الثلاثاء، أن السلطات الليبية في طبرق أفرجت عن سفينة صيد كانت محتجزة لديها منذ الأحد.

ونقل التلفزيون الإيطالي عن مسؤول إدارة الصيد في بلدية “مازرا ديل فاللو” في صقلية (جنوب) جوفاني تومبيولو، قوله إن سفينة “جيبلي بريمو” في طريقها إلى “مازارا ديل فاللو”.

ووجه “تومبيولو” الشكر لكافة السلطات التي أسهمت في إطلاق السفينة “إذ أنه منذ اللحظات الأولى لعملية الاحتجاز قمنا بالتواصل مع كافة السلطات السياسية والعسكرية والدبلوماسية في ليبيا وإيطاليا لتأمين الإفراج عن السفينة”.

وكان تومبيولو أعلن الأحد أن مسلحين ليبيين احتجزوا سفينة الصيد “جيبلي بريمو” المسجلة بميناء “مازرا ديل فاللو” في المياه الدولية بالبحر الأبيض المتوسط، على بعد 25 ميلاً شمال شرق طبرق الليبية.

وأشار إلى أن المسلحين اقتادوا السفينة نحو ميناء “راس هلال” الواقع على بعد 40 كلم شرق مدينة درنة.

ولفت إلى أنه تم إخطار وزارة الخارجية الإيطالية بالواقعة، عن طريق مكتب العلاقات الدولية في إدارة الصيد بمدينة مازارا، والتي تواصلت بشكل مستمر مع السلطات الليبية حيث احتجزت السفينة، التي كان على متنها قائدها الإيطالي و6 من أفراد الطاقم، 3 إيطاليين و3 تونسيين.

وحتى عصر الثلاثاء، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن احتجاز السفينة، كما لم يصدر أي تعقيب عن السلطات الليبية حول الحادثة.