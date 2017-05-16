جميل راتب يخضع لفحوصات طبية

القاهرة ـ تعرض الفنان المصري جميل راتب لوعكة صحية وطلب منه طبيبه الخاص الخضوع لعدد من الفحوصات.

فحوصات جميل راتب الهدف منها الاطمئنان على صحته، وخاصة أنه يشكو دائما من آلام في كل جسده، وتعرض خلال الفترة الماضية لأكثر من أزمة صحية.

جميل راتب قال في حوار له مع راغدة شلهوب ببرنامج “فحص شامل” إنه يتمنى الموت الذي سيكون راحة له وخاصة أنه بلغ سن التسعين وأصبح يعاني من ضعف في النظر والسمع.

الفنان جميل راتب من مواليد عام 1926 قدم عدد من الأعمال الفنية المميزة وترك بصمة لدى الجمهور بعد تقديمه فيلم «الكيف»، والذي حصد من خلاله على عدد من الجوائز.