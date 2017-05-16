طليق وفاء الكيلاني تخلى عن ديانته من أجلها

القاهرة ـ بعد زواجها من الفنان السوري تيم حسن، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة قيل أنها لزوج الإعلامية وفاء الكيلاني السابق، طوني ميخائيل.

وفاء قد تعرفت على طوني أثناء عملها في قناة الـ ART، وقد عاشا قصة حب قوية دفعتهما للزواج في 25 أغسطس عام 2008، ورزقا بطفلين هما جودي وريان.

وتزوجت الإعلامية المصرية من طوني زواجا مدنيا، نظرا لاحتلاف ديانتهما، تلاه زواج في مصر لدى شيخ مسلم بعد إعتناق طوني الإسلام، وذلك نظرا لمعارضة عائلة وفاء للزواج في البداية بسبب إختلاف الأديان.

وانفصلت وفاء عن طوني في شهر يوليو عام 2016، وذلك بعد زواج دام 9 سنوات، ثم احتفلت بعقد قرانها إلى الفنان تيم حسن في 9 مايو 2017.