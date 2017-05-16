مصرية تزعم حملها وأختطافها بالشهر التاسع

القاهرة ـ على الرغم من أن زوجة عامل الحفر في إحدى شركات البترول بمطروح في مصر، عقيم لا تنجب، إلا أن زوجها لم يكسر بخاطرها يوماً من الأيام، يتغيب أياماً كثيرة في عمله بحثاً عن المال، ليضعه بين يديها تنفق منه ما تشاء، لكن السيدة داعب عقلها فكر النساء، وضاق صدرها بمعايرة زوجات أشقاء زوجها لها بعدم الانجاب.

ولكنها لم تكتفي بحب زوجها واقدمت على تقمص دور الحامل، ووضعت داخل ملابسها بعض الملابس ليظهر لها “بطن”، وساعدها في ذلك بنيانها الضخم، فضلاً عن تغيب الزوج أشهر عن المنزل، فلم ينكشف أمرها على مدار 9 أشهر.

الزوجة اللعوب وجدت نفسها في ورطه بحلول الشهر التاسع، فقد حان وقت الوضع، فخافت أن ينكشف أمرها، فقررت استكمال مسلسل الكذب، حيث اقنعت الجميع بأنها ستذهب للطبيب الذي يتابع حالتها الصحية لتحديد موعد الوضع، وسافرت الى الاسكندرية، واشترت خط محمول وارسلت لزوجها رسائل من الرقم الجديد، تقمصت دور شخص غريب اختطف الزوجة وطلب الفدية.

الزوج الريفي، الذي يعيش بمركز السنطة، لم يتوقع أن تكون زوجته اللعوب وراء هذا الفيلم المختلق، فذهب إلى قسم الشرطة، وحرر محضراً باختطافها، ليصل رجال المباحث إلى مكان الزوجة، ويكشفوا أمرها.

وتم القبض على الزوجة بمركز كفر الزيات، وبمواجهتها بالتحريات، اعترفت تفصيليا بارتكاب الواقعة، وأنها قامت بافتعال ذلك حتى تهرب من معايرة أهل زوجها وزوجات أشقاء زوجها، بعد أن أوهمتهم بأنها حامل فى الشهر التاسع، وتعرضت للخطف يوم توجهها للولادة، واستغلت ضخامة جسدها وغياب زوجها عن المنزل لفترات طويلة وخداعه بأنها حامل، حتى تتمكن من الهرب من معايرة أسرة زوجها لها، وتبين عدم صحة بلاغ الزوج ووالدها باختطافها، وبعرضها على النيابة قررت إخلاء سبيلها.