الشرطة الفرنسية تحتجز شخصا على خلفية مقتل رجل شرطة بشارع الشانزليزيه

باريس ـ د ب أ ـ صرح مصدر فرنسي قريب من التحقيقات المتعلقة بمقتل رجل شرطة في شارع الشانزليزيه، قبل أيام من الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، اليوم الثلاثاء بأن الشرطة تحتجز شخصا على خلفية الحادث.

وكان شرطي لقي حتفه وأصيب اثنان من زملائه وأحد المارة في إطلاق النار الذي وقع في الحادي والعشرين من نيسان/أبريل.

وكان رجال شرطة آخرون تمكنوا على الفور من إطلاق النار على منفذ الهجوم كريم الشرفي 39/ عاما/ فأردوه قتيلا.

وكان الادعاء الفرنسي أعلن أنه تم العثور قرب جثة الشرفي على رسالة دعم لتنظيم داعش، الذي أعلن مسؤوليته عن الهجوم.

تجدر الإشارة إلى أن فرنسا في حالة تأهب منذ الهجمات الدموية التي وقعت في باريس ونيس خلال العامين الماضيين، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 238 شخصا، وأعلن تنظيم داعش المسؤولية عن معظمها.