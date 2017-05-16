﻿القوات العراقية تعلن سيطرتها على 90 في المئة من غرب الموصل

الموصل – «القدس العربي» ووكالات: باتت القوات العراقية، وفق تصريحات قادتها، تسيطر على نحو 90 في المئة من غرب الموصل في شمال العراق، بعد أن طردت منها تنظيم «الدولة الإسلامية» المتحصن ضمن 12 كيلومترا مربعا في وسط المدينة المكتظ ذي الشوارع الضيقة.

وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة، العميد يحيى رسول، في مؤتمر صحافي في بغداد إن «التنظيم لا يزال يسيطر على 10,5 في المئة من مساحة الساحل الأيمن»، أي عدد من الأحياء في محيط المدينة القديمة للموصل.

وأضاف «المناطق المحررة من الجانب الأيمن مئة كليومتر مربع، أما المناطق المتبقية تحت سيطرة داعش فهي حوالي 12 كليومترا مربعا».

وفي عموم العراق، قال إن «المساحة التي كانت تسيطر عليها عصابات داعش لغاية 15 ايار/مايو هي 6,4 في المئة (…) هذه النسبة تتقلص مع تقدم قواتنا الأمنية التي تحقق الانتصارات».

وبين، أن 16 ألفا و467 من مسلحي «الدولة» قتلوا منذ انطلاق الحملة العسكرية في الموصل في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وبين أنه منذ انطلاق الحملة العسكرية تم تدمير 679 مفخخة، ومعالجة 6661 عبوة ناسفة وتدمير 11 مركز قيادة لداعش، فضلا عن تفكيك 217 حزاما ناسفا وتدمير 47 طائرة مسيرة للتنظيم ، إلى جانب تدمير 76 معمل تفخيخ.

وقال الفريق عبد الوهاب الساعدي، أحد كبار قادة جهاز مكافحة الإرهاب، إن عناصر «الدولة»، «لديهم خياران لا ثالث لهما: الموت أو رفع راية بيضاء».

من جهته، قال المتحدث باسم «التحالف الدولي» ضد تنظيم «الدولة» ، الكولونيل جون دوريان، إن التنظيم «على وشك الهزيمة» في الموصل.

وأضاف، في مؤتمر صحافي مشترك مع قادة عسكريين عراقيين في بغداد، أن «القوات الأمنية العراقية ضحت بكل شيء من أجل هزيمة الأعداء».

وتوقع أن «القوات العرقية ستعلن النصر قريبا» على «الدولة» في الموصل، شمالي العراق، دون ذكر موعد محدد.

وأضاف المسؤول العسكري الأمريكي أن «القوات العراقية ستتهيأ لهزيمة داعش في المناطق الأخرى وسنستمر بدعمنا لها» بعد هزيمة التنظيم في الموصل.

وشدد المتحدث باسم التحالف على أن التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة، سيواصل «تحطيم» تنظيم «داعش» في العراق وسوريا.

ويقدم التحالف الدولي المكون من أكثر من ستين دولة الاسناد الجوي للقوات العراقية منذ أكثر من عامين في الحرب ضد «داعش» فضلا عن انتشار المئات من المستشارين على الأرض في الخطوط الخلفية للقوات العراقية.

ذكر المتحدث الرسمي لقوات حرس نينوى، زهير الجبوري لـ«القدس العربي»، أن «قوات مكافحة الإرهاب، تمكنت من الدخول إلى أحياء مهمة في الجانب الغربي من الموصل ومنها حي 17 تموز والنجار والربيعي ووصلت إلى وادي تل الشياطين، وطردت عناصر التنظيم منها».

وأكد أن «قوات مكافحة الارهاب أصبحت تمتلك حرفية عالية في قتال الشوارع وكيفية مواجهة عناصر التنظيم ، لذا تتميز المعارك التي تخوضها بالسرعة في الحسم بأقل الخسائر، وبينما تأخذ قوات وزارة الداخلية وقتا أطول وخسائر اكثر»

وحسب الجبوري، «الأحياء التي ما زالت تحت سيطرة تنظيم «الدولة» هي ،الموصل القديمة، المحصورة بين الجسر القديم والجسر الخامس في الجانب الأيمن، وضمنها القليعات، الميدان، النبي جرجيس، شارع موسكو وشارع الفاروق لغاية باب الجديد، إضافة إلى السرج خانة والكورنيش ومناطق أخرى بينها الزنجيلي ومحلة اليهود والبورصة ومجمع المستشفيات».

ونوه إلى أن «منطقة مبنى المحافظة التي حررتها القوات العراقية قد استعادها التنظيم بهجوم واسع استخدم فيه 12 سيارة وحوالي 35 دراجة كلها مفخخة، إضافة إلى القصف والقنص».

واعتبر أن « معركة تحرير الموصل القديمة ستكون من أصعب المعارك وأعقدها، وذلك لضيق شوارعها التي لا يمكن مرور العجلات فيها، وكون دورها قديمة بنيت منذ مئات السنين، ويتكدس فيها السكان المحاصرون، كما أن التنظيم وضع فيها متاريس لعرقلة تقدم القوات وقام بنشر الألغام والقناصة».

وبين أن أهالي المدينة يعانون من نقص حاد في المواد الغذائية، ويكتفون بوجبة طعام بسيطة واحدة في اليوم».

وأوضح أن «أسعار المواد الغذائية ارتفعت بشكل فظيع، ومنها الطحين الذي أصبح سعر الكيلو 30 ألف دينار».

ونوه إلى أن «الكثير من الاتصالات الهاتفية تصلهم يوميا من داخل المناطق الغربية يستنجدون فيها ويطلبون المساعدة ولكن لا أحد يستطيع عمل شيء لهم، وسط استمرار القصف المتبادل بين المتحاربين». وقدّر أعداد السكان المحاصرين بين 300 و350 ألف شخص.

وفي السياق الإنساني، قال أبو فاطمة، وهو أحد المحاصرين، غرب الموصل، في اتصال هاتفي لـ»القدس العربي»، أن «الناس تأكل الحشائش وبقايا الطحين (النخالة) والتمر اليابس والغذاء التالف»، مضيفاً أن «خزين المواد الغذائية نفد لدى الكثير من العائلات والذين يخاطرون بالهروب من المدينة يعطون ما بقي لديهم من طعام إلى اقاربهم وجيرانهم»

وبين أن جيرانه مات لديهم ثلاثة أطفال بسبب نقص الطعام.

ودعا الحكومة إلى «إلقاء الطعام عن طريق الجو لمساعدة العائلات المحاصرة»، مؤكداً أن «الماء لا يصل إلى البيوت والخزين لديهم انتهى تقريبا».

وكشف أن «بعض الرجال يجازفون بالتوجه ليلاً نحو نهر دجلة لأخذ بعض الماء رغم أن القناصة من الطرفين المتحاربين يستهدفون أي شخص يصل إلى ضفة النهر».

ووفق المصدر، «الشوارع في الجانب الأيمن خالية تماماً من المارة، ولا توجد أسواق أو محلات لبيع الأشياء، ويقوم بعض الناس الذين لديهم مواد غذائية ببيعها من داخل بيوتهم إلى الجيران».

وأشار إلى أن «أي حركة في الجانب الغربي مرصودة، وأي شخص يجازف في الخروج إلى الشارع أو يصعد إلى سطح منزله يكون هدفاً للقناصين أو قذائف الهاون».

وأوضح أن عناصر «الدولة» يقومون عندما تتقدم القوات العراقية وتتحرر المناطق، بسحب سكان تلك المناطق معهم عند الانتقال إلى المناطق التي تحت سيطرتهم»، ونوه إلى أن عناصر التنظيم أبلغوا الأهالي أنهم (إما نعيش معاً أو نموت معا)، ولذا فهم يقومون بإعدام جميع افراد أية عائلة تحاول الفرار إلى المناطق المحررة ، كما يعمد التنظيم إلى احراق اي بيت عندما يكتشف ان اصحابه فروا إلى الجانب الآخر».

إلى ذلك، وجهت القوات العراقية، تحذيرات إلى سكان الجانب الغربي من الموصل، حيث قال قائد عمليات «قادمون يا نينوى» الفريق الركن عبد الأمير يارالله في بيان نقلته خلية الاعلام الحربي، «الى أهلنا في المناطق المتبقية تحت احتلال الدواعش الإرهابيين، لقد اقتربت ساعة الحسم على أيدي قواتكم المسلحة البطلة ولكي يتم النصر ناجزاً وتكتمل الفرحة بأقل الخسائر، نطلب منكم التوقف عن استخدام العجلات والدراجات النارية بكافة أنواعها على الفور لقيام العدو باستخدامها في هجماته على قواتنا تحت ذريعة نقل العوائل».

وأوضح أن «قواتنا الجوية وطيران الجيش ستقوم بضرب أي عجلة تتحرك في شوارع هذه الأحياء اعتبارا من مساء اليوم الخامس عشر من أيار/مايو وحتى اكتمال تحريرها».

وكان القائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي ، وجه بالاسراع في حسم معركة تحرير الموصل.

وذكر بيان لمكتب العبادي، أن الأخير «أطلع على سير عمليات «قادمون يا نينوى» واقتراب قواتنا البطلة من حسم المعركة»، لافتاً إلى «اجتماعه بالقيادات العسكرية والأمنية»، حيث أصدر العبادي حسب البيان «مجموعة من التوجيهات التي تسهم في ادامة زخم الانتصارات والاسراع بحسم المعركة مع التأكيد على اهمية الحفاظ على ارواح قواتنا والمدنيين».