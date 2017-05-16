﻿غزة تعيش أصعب الأوقات والصليب الأحمر يحذّر من توقف الخدمات الأساسية وانهيار البنى التحتية

غزة – «القدس العربي»: حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، من تداعيات أزمة الطاقة التي تضرب قطاع غزة منذ نحو شهرين. وقالت إن شح الطاقة والنقص الحاد للوقود في غزة وصل إلى «مستوى حرج»، ما يهدد توفير خدمات أساسية تقدم للسكان. وذكرت أن هذا الخطر يتهدد «الرعاية الصحية ومعالجة مياه الصرف الصحي وإمدادات المياه النقية». وأكدت في بيان لها حول الأزمة المتفاقمة، أنه تلوح في الأفق أزمة في قطاعي «الصحة العامة والبيئة»، إذا لم يحدث تدخل فوري.

وأشارت إلى أنه في الوقت الحالي لا يصل التيار الكهربائي إلى سكان غزة، في أفضل الحالات، إلا لنحو 6 ساعات فقط يوميا، وهو ما أدى إلى ضرر أصاب جميع جوانب الحياة هناك بسبب هذه الأزمة.

وحذرت اللجنة الدولية من خطر وشيك يهدد بـ»انهيار شامل للبنية التحتية والاقتصاد المتهالكين فيها بالفعل».

يشار إلى أنه في الوقت الحالي لا يصل التيار الكهربائي لسكان غزة سوى 4 ساعات وصل، مقابل 12 ساعة قطع، بعد توقف الخطوط المصرية التي تغذي جنوب القطاع بالطاقة، ولم يعد يصل السكان سوى إمدادات الطاقة القادمة من إسرائيل، وقدرها 120 ميغاواط، من أصل 450 إلى 500 ميغاواط يحتاجها القطاع يوميا.

وتفجرت الأزمة بعد توقف عمل محطة توليد الطاقة في غزة، بسبب الخلاف على ثمن شراء الوقود بين المسؤولين عن هذا الشأن في غزة والضفة الغربية.

ويطلب مسؤولو غزة أن يعفى وقود محطة التوليد من الضرائب كمرات سابقة، وهو أمر لم توافق عليه بعد السلطة الفلسطينية.

وفي حال عادت المحطة للعمل من جديد، وتوفرت الخطوط المصرية، فإن ساعات الوصل للتيار تصل إلى ثمان مقابل مثلها قطع.

وأصاب نقص الطاقة الخدمات الصحية خاصة المشافي التي تشتكي من نقص الوقود الموفر لمولداتها الخاصة، التي تستعين بها لسد العجز، وكذلك محطات معالجة مياه الصرف الصحي. وحذرت في وقت سابق وزارة الصحة في قطاع غزة من تعرض خدماتها للتوقف في حال استمرت الأزمة على حالها، والتي طالت منازل السكان وحياتهم.

وذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تقريرها الجديد حول الأزمة، أنه بسبب انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، تضطر بعض الأقسام الصحية إلى تشغيل أجهزتها على الكهرباء الناتجة من المولدات، ما يضعف إمكانية تشغيل هذه الأجهزة، وبالتالي يتأثر مرضى الكلى بتقليص عدد مرات غسيل الكلى التي يحصلون عليها.

وبسبب الأزمة اضطرت مشافي غزة إلى تقليص عدد العمليات اليومية المخصص للسكان، بما يتناسب مع جدول الكهرباء.

وحسب الصليب الأحمر فإنه بسبب شح الكهرباء، أصبحت أجهزة فلترة (معالجة) مياه الصرف الصحي، غير قادرة على العمل ما أدى إلى ضخ مياه الصرف الصحي إلى البحر بدون معالجتها، وهو ما من شأنه أن يؤثر على الحياة اليومية لسكان القطاع، وعلى الوضع الصحي أيضاً، خاصة وأن شاطئ البحر هو المتنفس الوحيد لهم.

كما تسبب انقطاع الكهرباء لساعات طويلة، إلى لجوء ربات المنازل للقيام بالأعمال المنزلية بطرق تقليدية قديمة كالطهي على الحطب، كما اضطر الأمر الطلاب للدراسة على كشافات لا تفي بالحاجة، خاصة مع بدء الامتحانات النهائية.

كذلك تأثر قطاع الأعمال الحرة بانقطاع التيار الكهربائي بشكل كبير، حيث يضطر العمال إلى العمل في ساعات الليل أحياناً ما يشكل تحدياً كبيراً لهم.

وتقول اللجنة في تقريرها حول الأزمة، إن أرباب العمل قد يستعينون عن الآلات التي تعمل على الوقود أو الكهرباء بالقوة البدنية للعمال لإنجاز العمل.