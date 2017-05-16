﻿تدهور صحي حاد في صحة المضربين وتحذيرات من حالات وفاة

غزة – «القدس العربي»: حذرت مراكز مختصة تتابع أوضاع الأسرى المضربين عن الطعام منذ شهر، من «تدهور صحي حاد» في أوضاعهم، بعد أن أمضوا ثلاثين يوما بلا طعام، وقالت إن الأمر ينذر باستشهاد العديد منهم، في الوقت الذي كشف فيه أحد الأسرى المضربين، في رسالة بعثها من سجنه، أنهم يعاملون «معاملة سيئة»، وأن بعضهم نقل للمشافي لإجراء الفحوصات، ثم أعيد إلى العزل داخل الزنازين الإسرائيلية.

وقال الدكتور رأفت حمدونة، مدير مركز الأسرى للدراسات، إن «التدهور الصحي الحاد» في اليوم الثلاثين من إضراب الأسرى، وتهديد الأسرى بوقف شرب الماء، في ظل تجاهل مطالبهم، والحملة التي تشنها إدارة مصلحة السجون بالتعاون مع جهاز الأمن العام «الشاباك» والحكومة الإسرائيلية بحقهم، تنذر بسقوط شهداء من بينهم.

وأكد أن هناك «خطرا شديدا» على الأسرى المضربين في كل دقيقة قادمة بعد شهر من الإضراب، وتخوفات من وقوعهم شهداء، مشيرا إلى أن هناك علامات تحذيرية لهذا الأمر، كالدوار الشديد، والشعور بالهبوط، والإرهاق، وقلة التركيز، والتثاقل، وغياب القدرة على التحكم في الحركة، وهناك تخوفات من التباطؤ في خفقان القلب، والانخفاض المفاجئ في ضغط الدم، والتخوف من الإصابة بالجفاف، وعدم القدرة على التحكم في حركة العين، وازدواج الرؤية، والصعوبة الشديدة في ابتلاع الماء، بعد فقدان الأسرى ما يقارب من 15 كيلوغراما من أوزانهم.

وأشار إلى أن المختصين يتوقعون استنفاد نسبة كبيرة من الماء والطاقة من أجسام الأسرى المضربين «الأمر الذي سيشعرهم بالإجهاد والضعف والدوخان وعدم القدرة على الحركة مع آلام حادة في المفاصل والرأس»، نتيجة نفاد المخزون من الغلوكوز والغليكوجين، ومحاولة إنتاجهما من مصادر أخرى مثل البروتين في العضلات، الأمر الذي سيؤدي إلى فقدان الدهون والبروتين والبوتاسيوم والفوسفات والمغنيسيوم من الجسم.

وأكد حمدونة أن هناك منظومة إسرائيلية متكاملة سياسية وأمنية وإعلامية «تمارس الضغوط والتشويه والتهديد في فترة حرجة من إضراب الأسرى». وكرر المطالبة بتصعيد «الفعل الضاغط» على الاحتلال فلسطينياً وعربياً ودولياً والموازي لعذابات الأسرى لإنقاذ حياتهم قبل فوات الأوان. وشدد على أن أوضاعهم في خطر جراء التدهور الصحي الكبير بسبب الممارسات الإسرائيلية بحقهم، مثل عمليات النقل المستمرة والمرهقة، والعزل في زنازين مظلمة، وعدم الرعاية والعناية الطبية لأوضاعهم.

ودعا إدارة السجون للتعاطي مع مطالب الأسرى الأساسية والإنسانية، مؤكداً أنهم لجأوا للإضراب المفتوح عن الطعام بعد استنفاد كافة الخطوات النضالية التكتيكية الأخرى، وعدم الاستجابة لمطالبهم عبر الحوار المفتوح بين السلطات الاحتلالية، واللجنة النضالية التي تمثل المعتقلين. إلى ذلك أكدت مؤسسة «مهجة القدس» للشهداء والأسرى، أن المضربين عن الطعام في سجن «نيتسان» يتعرضون لمعاملة «سيئة جداً» ومن استفزازات يومية من إدارة السجن والسجانين.

ونقلت عن الأسير وجيه خليل رسالة وصلت إليها يوم أمس، أكد خلالها أن الأوضاع الصحية للأسرى المضربين في هذا السجن في تراجع مستمر، بالإضافة للشعور بالتعب العام والإرهاق، وأنه تم نقل عدد من الأسرى المضربين إلى المستشفيات لإجراء فحوصات طبية، ثم أعيدوا إلى العزل داخل السجن.

وأوضح أنه تم نقله من سجن «هداريم» إلى سجن «نيتسان»، وأنه موجود حالياً معه في عزل نيتسان (70) أسيراً مضرباً عن الطعام.

وأضاف الأسير خليل في رسالته، أنه ومنذ أن تم عزلهم وهم يعانون من معاملة سيئة جداً ومن استفزازات يومية من قبل السجانين، حيث يخضعهم السجانون لتفتيشات «غير مبررة» باستمرار، إضافة إلى حرمانهم من أبسط الاحتياجات الشخصية.

وحملت مؤسسة «مهجة القدس» سلطات الاحتلال وإدارة مصلحة سجونه المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المضربين وتجاهل مطالبهم الإنسانية.

وطالبت المؤسسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومؤسسات حقوق الإنسان التابعة لهيئة الأمم المتحدة أن تقوم بـ «دورها الإنساني» الذي أوجبته القوانين والمواثيق الدولية تجاه الأسرى وهي إلزام دولة الاحتلال الاستجابة لكافة مطالب الأسرى الإنسانية والعادلة التي يطالبون بها في إضرابهم الذي يخوضونه حاليا والتي كفلتها اتفاقيات جنيف والمواثيق الدولية.

وتواصلت يوم أمس الفعاليات الإسنادية المؤيدة لإضراب الأسرى، في خيمة الاعتصام الرئيسة المقاومة في منطقة السرايا وسط مدينة غزة.

ونظم التجمع الإعلامي الفلسطيني وقفة تضامنية، دعماً وإسناداً للأسرى المضربين، حيث تجمع الصحافيون المشاركون في مكان قريب ثم انطلقوا نحو خيمة الاعتصام الرئيسية، حاملين لافتات تندد بالاحتلال، وتنادي بحرية الأسرى.