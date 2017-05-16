﻿مجلس الدولة يواصل معركته مع النظام ويرفض طعن إلغاء التحفظ على أموال أبو تريكة

القاهرة – «القدس العربي»: في إجراء جديد يزيد صراع مجلس الدولة المصري، مع نظام عبد الفتاح السيسي، أودعت هيئة المفوضين في المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، تقريرها في طعن الحكومة على حكم محكمة القضاء الإداري، بإلغاء قرار التحفظ على أموال لاعب كرة القدم السابق في النادي الأهلي ومنتخب مصر محمد أبو تريكة، الصادر من لجنة التحفظ على أموال الإخوان.

وأوصى التقرير الصادر أمس الثلاثاء، برفض الطعن المقام من الحكومة، وتأييد حكم محكمة القضاء الإداري، بإلغاء التحفظ على أموال أبو تريكة.

وكان محمد عثمان، محامي أبو تريكة، طعن على قرار التحفظ على أموال أبو تريكة أمام الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري التي أصدرت حكما واجب النفاذ بإلغاء التحفظ، في حزيران/ يونيو الماضي، وأقام استشكالا لتنفيذ الحكم وقضت المحكمة بقبوله.

وطعنت هيئة قضايا الدولة، محامي الحكومة المصرية، على حكم محكمة القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، وأحيل الطعن إلى هيئة المفوضين في المحكمة، فأصدرت توصية برفض طعن الحكومة، والاستمرار في تنفيذ حكم إلغاء قرار التحفظ على أموال أبو تريكة.

وجاء فى تقرير المفوضين، برئاسة المستشار محمد إسماعيل رسلان، أن حكم محكمة القضاء الإداري القاضي بإلغاء قرار التحفظ على أموال ابو تريكة قد صادف صحيح القانون، وأوصت برفض الطعن عليه.

ويأتي ذلك التقرير، بعد صراع معلن خلال الأيام الماضية، بين قضاة مجلس الدولة الذين تشملهم محاكم القضاء الإداري بكل درجاتها، ونظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، على خلفية اعتراض القضاة على قانون السلطة القضائية الجديد، فيما يتعلق بتعيين رئيس الجمهورية لرؤساء الهيئات القضائية ومن بينها مجلس الدولة.

وأقرت عمومية مجلس الدولة السبت الماضي، بترشيح المستشار يحيى دكروري منفردا لرئاسة المجلس، وإرسال الترشيح للسيسي، رغم ما أثير بهدفه في الإطاحة بذلك المستشار من المنصب المستحق قانونا، وذلك لإصداره قرارا أوليا بمصرية جزيرتي تيران وصنافير.

وينص قانون الهيئات القضائية الجديد على إرسال كل هيئة أسماء 3 مرشحين لرئاستها من بين أقدم 7 نواب لرئيسها، ليختار من بينهم رئيس الجمهورية رئيسا جديدا للهيئة القضائية، وأعلن مجلس الدولة بترشيحه المستشار يحيى دكروري فقط لرئاسته تحديه للنظام.