﻿حزب مغربي يطالب بلجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الاحتجاجات المتواصلة في الحسيمة

الرباط – من خالد مجدوب: طالب حزب الاستقلال المغربي (معارض) بإحداث لجنة نيابية لتقصي الحقائق بخصوص الاحتجاجات المتواصلة في مدينة الحسيمة (شمال).

ومنذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تشهد الحسيمة وبعض مدن الشمال المغربي احتجاجات يطالب المشاركون فيها برفع حصة مناطقهم من التنمية، معتبرين أنها تعاني «التهميش».

وكانت تلك الاحتجاجات انطلقت بعد مقتل بائع السمك محسن فكري، طحناً داخل شاحنة لجمع القمامة، خلال محاولته الاعتصام بها، لمنع السلطات المحلية والأمنية من مصادرة أسماكه. وقال حزب الاستقلال في بيان، إنه يتابع باهتمام ما سماه بـ»الاحتقان الاجتماعي في إقليم الحسيمة»؛ ولذلك «قرر الفريق النيابي لحزب الاستقلال لمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) القيام بمبادرة لإحداث لجنة نيابية مؤقتة لتقصي الحقائق للوقوف على هذه الوضعية».

ولفت إلى «خطورة هذه الوضعية على السلم الاجتماعي والاستقرار بالمنطقة، رغم الجهود المبذولة لاحتواء هذه الأزمة ذات البعد الاجتماعي التي يجب التعامل معها بمقاربة تنموية في إطار الديمقراطية التشاركية وسياسة القرب بمشاركة القوى السياسية الحية وهيئات المجتمع المدني والمنتخبين».