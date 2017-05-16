﻿من الأسرى المضربين: محمد عادل حسن داوود عميد أسرى قلقيلية

اعتقل محمد عادل حسن داوود (أبوغازي) في 18 ديسمبر/ كانون الأول 1987، وصدر بحقه حكم بالسجن مدى الحياة بتهمه الانتماء إلى حركة فتح، وإلقاء زجاجة حارقة على سيارة مستوطنين ومقتل اثنين منهم على الشارع الالتفافي جنوب قلقيلية، من بينهما رئيسة مجالس المستوطنات. وبعد اعتقاله هدمت سلطات الاحتلال منزل عائلته.

يعاني محمد من آلام في الأسنان وتساقط بعضها، كما يعاني اضطرابات متواصلة في المعدة ومن آلام شديدة في المفاصل وخاصة منطقة الركب واستفحالاً لمرض الصدفية، ويعاني من حساسية في الجلد بنسبة عالية تسببت في تشقق الجلد لديه ونزف في بعض الأحيان.

فقد والده ووالدته وهو في المعتقل ورفض الاحتلال إطلاق سراحه ضمن عمليات الإفراج التي تمت عقب اتفاق أوسلو، وكذلك في صفقة وفاء الأحرار المعروفة باسم صفقة شاليط.

والده أصيب بذبحة صدرية قبل ليلة من موعد زيارة ابنه، ونقل إلى المستشفى وتوفي فيها بعد خمسة أيام، بعد أن كان قد جهز كافة أغراض الزيارة التي سيأخذها لمحمد، ووضع في جيبه من ضمن الأغراض صور العائلة الجديدة خوفًا من نسيانها كي يعطيها لمحمد، لكنه توفي قبل زيارته. كما فارقت والدته الحياة دون أن تضمه على صدرها. ويسمح لعائلة محمد بزيارته مرة واحدة كل عام كنوع من أنواع العقاب. وتعتبر عائلة محمد أن السجن ونوافذه وحجارته استبدلت والأسرى القدامى داخل السجن، وأجيال من عائلاتهم جاءت إلى الدنيا، وتزوجت وأنجبت وهم وراء القضبان.