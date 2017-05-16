﻿النزاع المسلح لفصائل المعارضة السورية في غوطة دمشق يهدد بتقسيمها حسب النفوذ

دمشق ـ «القدس العربي»: يرى مراقبون للشأن السوري أن معارك الإلغاء التي سببتها النزاعات الأخيرة وحالة الاقتتال المستمر بين فصائل المعارضة السورية في غوطة دمشق الشرقية، تعتبر الأكثر خطراً على السوريين وخاصة المحاصرين داخلها، حيث بدأت هذه الصراعات بفرز نتائجها على المدنيين بتقسيم مدنهم وبلداتهم الصغيرة إلى قطاعات بناء على مناطق نفوذ الفصائل، ويتجسد ذلك في الغوطة الشرقية على تخوم العاصمة دمشق، بالتزامن مع التهديد الأكبر والذي يتمثل بتفريغ كامل محيط دمشق من فصائل الثوار.

وحسب مصادر أهلية فإن جميع المساعي الرامية لإيجاد حل توافقي بين «جيش الإسلام» و«فيلق الرحمن» و»جبهة فتح الشام» وإنهاء الاقتتال والخلافات الحادة، قد باءت جميعها بالفشل، أو هي كذلك حتى الساعة على أقل تقدير، فيما لا تزال جميع التشكيلات المتناحرة متشبثة بقرارها ويسيطر عليها «داء الفصائلية».

وقال الناشط الإعلامي أنس الشامي من الغوطة الشرقية لـ»القدس العربي» خلال اتصال هاتفي «الغوطة الشرقية أمام تهديد كبير لا تستوعبه أي من الفصائل المقتتلة، وأن تقسيم الغوطة حسب مناطق النفوذ قد اقترب فعلياً من واقع التنفيذ، وتم تطبيق أجزاء منه على مدينة دوما، فيما يعيش الأهالي تحت رحمة رصاص شبان أولادهم وحبر البيانات، تتقاسم جبهة فتح الشام» وفيلق الرحمن مناطق زملكا وكفر بطنا وعين ترما وأجزاء من عربين ومزارع حمورية والأشعري بينما بات جيش الإسلام يفرض سيطرته داخل مدينة دوما وعلى بلدات الريحان والشيفونية وأوتايا والنشابية، فيما أسفر الاقتتال السابق خلال عام 2016، بين «فيلق الرحمن وجيش الإسلام عن سقوط القطاع الجنوبي الذي يعتبر السلة الغذائية للغوطة الشرقية، ونزوح 2800 عائلة».

وأضاف «جيش الإسلام ما زال مصراً على استئصال جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقاً) من الغوطة الشرقية بشكل كامل، ويعتبرها الوجه الآخر لتنظيم الدولة، أما فيلق الرحمن، فهو يريد إنهاء جيش الإسلام» أو تحجيمه على أقل تقدير داخل معقله الرئيسي في مدينة دوما، أما «جبهة فتح الشام «النصرة» فإنها حسب المصادر، تشارك فيلق الرحمن مشروعه الرامي لإنهاء جيش الإسلام، وفي الوقت نفسه فهي تستثمر فيلق الرحمن لتنفيذ مشروعها «نظراً للأهداف الموحدة بينهما».

ورأى الناشط صهيب الشيخ من محاصري مدينة دوما أن «فيلق الرحمن في الأيام القليلة الماضية كشف عن أنيابه، فاعتقل أطباء وحاصر مدينة «دوما»، التي تعتبر معقل جيش الإسلام، في سياسة واضحة يريد من خلالها حشر جيش الإسلام ضمن منطقته فقط، واقتطاع بقية المناطق التي ما زالت خاضعة لسيطرة المعارضة ما بين الفيلق وجبهة فتح الشام، وهذا يعني أن الغوطة الشرقية قد بدأت تعيش الانقسام الجغرافي، كلاً حسب المناطق التي ينتشر فيها، والحاضنة التي تؤيده». كما نوه إلى «ان الغوطة شهدت تحولاً جديداً في دائرة الصراع بين الفصائل المتناحرة، فقط بات هنالك معبر بين مدينة دوما والقطاعات التي يسيطر عليها فيلق الرحمن وجبهة فتح الشام، وهذا المعبر دخلت عبره بعض المواد الغذائية بأسعار خيالية، لم تعرفها الغوطة من قبل رغم أنها محاصرة بشكل كامل من قبل النظام السوري والميليشيات الموالية له من الأطراف كافة».

كما رأى صهيب أن «أخطر عامل داخلي يواجه الغوطة اليوم، ليس الاقتتال الفصائلي أو تقسيم الغوطة حسب مناطق النفوذ فحسب، بل الخطير في الأمر هو انقسام الحاضنة الشعبية، وأهالي ريف دمشق المحاصرين، حسب التوزع الفصائلي، وضياع البوصلة لدى الغالبية».

الاقتتال الأخير أشار حسب مصادر أهلية إلى أن كل فصيل استخدم الحاضنة لتبرير هجمته على الفصيل الآخر، وكل منهما أنزل مؤيديه إلى الشارع للتنديد ومهاجمة «الأخ الخصم».