﻿زيارة بريطانية ـ أمريكية ـ هولندية مشتركة لصوريف لمعاينة نجاح برنامج إزالة الألغام

رام الله – «القدس العربي»: زار رؤساء البعثات البريطانية والأمريكية والهولندية في القدس ورام الله بلدة صوريف جنوب الضفة الغربية، للإطلاع على نتائج نجاح مشروع إزالة الألغام بدعم مشترك. وساهمت كل من الولايات المتحدة وهولندا والمملكة المتحدة ونيوزيلندا مجتمِعة بمبلغ قارب الثمانية ملايين دولار لمنظمة «هالو ترست» من أجل إزالة ألغام وضعت في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي في جميع أنحاء الضفة الغربية وأيضاً من أجل خلق بيئة آمنة للجميع.

وقامت المنظمة بتطهير أكثر من 784 لغماً مضاداً للدبابات والأفراد و89 جسماً من مخلفات خطرة و15 ذخيرة غير منفجرة في أربعة مواقع في الضفة الغربية. وقد أسهم ذلك في حماية الأرواح المهددة بالخطر، وإعادة الاستفادة من أكثر من 125 ألف متر مربع من الأراضي غير المستغلة من قبل أصحاب الأراضي الفلسطينيين لأغراض تجارية وزراعية، وأيضاً بإتاحة الفرصة للتجمعات الفلسطينية أن تزدهر مرة أخرى دون خوف من الألغام.

وزار ممثل هولندا في رام الله بيتر موليما، والقنصل البريطاني العام الستير مكفيل، والقنصل الأمريكي العام دونالد بلوم قرية صوريف – وهي قرية صغيرة تقع شمال غرب الخليل – لتسليط الضوء على أهمية إزالة الألغام من هذا الحقل تحديدا كونه يقع في وسط القرية .

وخلال الزيارة أطلع رونين شيموني مدير برنامج «هالو ترست» رؤساء البعثات الثلاثة على تأثير حقل الألغام على السكان المحليين بما في ذلك الإصابات الناجمة عنها. تلا ذلك جولة في حقل الألغام لرؤية التقدم الذي تم إحرازه في إزالة الألغام والتعرف على المزيد عن أنواع الألغام الموجودة هناك.

وفي ختام الزيارة، التقى الوفد بمالكي الأراضي المحليين للإطلاع على التحديات الناجمة من وجود هذا الحقل، إضافة إلى الامتيازات بعد تمكنهم من الوصول إلى أراضيهم مرة أخرى.