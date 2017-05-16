﻿انقضاء الشهر الأول من إضراب الأسرى الفلسطينيين عن الطعام والبرغوثي ينفي إشاعات حول تقديم عرض للتفاوض ويتوقف عن شرب الماء

رام الله ـ «القدس العربي»: أنهى الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال شهرهم الأول من الإضراب المفتوح عن الطعام طلبًا لحقوقهم الإنسانية في الأسر، فيما تواصل إسرائيل تعنتها بعدم مفاوضتهم وتركهم للموت في أوضاع صحية وصلت حال الخطر الشديد، حسب اللجنة الإعلامية لإضراب «الحرية والكرامة».

وكشفت اللجنة «ان الأسير مروان البرغوثي أعلن أنه في حال لم تقم إدارة سجون الاحتلال في اليوم الثلاثين من الإضراب بمناقشة مطالب الأسرى فإنه سيتوقف عن شرب الماء» وهذا ما حدث فعلًا. وجاء هذا الإعلان خلال الزيارة التي أجراها المحامي خضر شقيرات له في معتقل الجلمة قبل يومين.

وأشارت اللجنة إلى أن هذا الإعلان يعني أن الإضراب قد دخل مرحلة خطيرة وحساسة. محملة إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المضربين، مع استمرارها بتنفيذ إجراءات قمعية وانتقامية بحقهم وتعنتها الواضح في عدم الاستجابة لمطالبهم.

وما زالت إدارة مصلحة سجون الاحتلال تنتهج سياسة حجب الأسرى المضربين عن محيطهم الخارجي، وتماطل في السماح للمحامين بزيارة غالبية الأسرى، كما وتدرج عدداً منهم ضمن قائمة الممنوعين من الزيارة وتحرمهم من التواصل مع عائلاتهم، وتقوم بتنقيلهم في زنازين مختلفة داخل السّجون أو إلى سجون أخرى.

ونقلت مصلحة سجون الاحتلال 36 أسيراً من سجن عوفر إلى ما يسمى بالمستشفى الميداني في هداريم، علماً بأنه كان قسماً للأسرى قبل الإضراب ولا يرقى لأن يدعى بالعيادة، وفي هذه العيادات يتساوق دور أطباء السجون مع دور السجانين الذين يقومون بعرض جميع أنواع الأطعمة أمام الأسير المريض، ويساومونه على تقديم العلاج له مقابل إنهائه للإضراب.

ونفى عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن يكون الأسير القائد مروان البرغوثي قد قدّم عرضا جديدا بعزيمة الأسرى، الذين سيصعدون من خطواتهم النضالية.

وأوضح أن حكومة الاحتلال أفشلت حتى الآن كل الجهود التي تمت خلال أحد عشر اجتماعا عُقدت منذ بدء الإضراب وحتى الآن، وهذا يشير إلى إصرارها على ارتكاب جريمة بحق الأسرى في ظل الأوضاع الخطيرة والمأساوية التي وصلوا اليها. كما أكد قراقع ان مصلحة سجون» الاحتلال نقلت عميد الأسرى كريم يونس من عزل «الرملة» إلى عزل الجلمة».

وكان قراقع قد أطلع ممثل الاتحاد الأوروبي في القدس رالف طراف على آخر مستجدات وأوضاع الأسرى المضربين عن الطعام. وقال إن «اسرائيل تقود حربا حقيقية بحق الأسرى المضربين عن الطعام، وتمارس بحقهم جملة من الإجراءات التعسفية كالنقل المستمر بغرض الانهاك، واستمرار عزلهم في ظروف مأساوية، وتعرضهم للإذلال والمساومة على العلاج واقتحام أقسامهم بالكلاب والتفتيش اليومي العاري للعديد منهم وغيرها من إجراءات».

وأضاف «يُفترض ووفق القانون أن ينقل جميع الأسرى المضربين إلى المستشفيات، وألا يبقوا في زنازين عزل جماعي وانفرادي وفي ظروف لا إنسانية ويتعرضون للقمع والضغوطات، التي أدت إلى تدهور خطير في أوضاعهم الصحية».

وطالب الاتحاد الأوروبي بالتدخل والضغط باتجاه استجابة إسرائيل لمطالب الأسرى الإنسانية، والعمل بشكل سريع على كافة الصعد لإجبار الإسرائيليين على توفير الشروط الإنسانية والحياتية الملائمة في معاملة الأسرى، وفق المعايير الإنسانية الدولية. كما طلب من الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في اتفاقيات الشراكة مع الاحتلال الإسرائيلي، الذي لا يحترم حقوق الإنسان ولا يلتزم بمبادئ القانون الدولي والدولي الإنساني.

من جانبه، قال طراف إن «المطالب التي يضرب لأجلها الأسرى هي مطالب حياتية مشروعة، وذات أهمية حياتية وإنسانية للأسير يجب تحقيقها».

مصلحة السجون ومركز لرعاية المسنين

وأعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية ووزارة الصحة وجيش الاحتلال أنهم يفكرون في علاج المسنين في ريشون لتسيون وذلك لأسباب أمنية، وكذلك من أجل إبعادهم عن المستشفيات الحكومية.

وتم نقل أحد الأسرى المضربين الى أحد الأقسام الطبية التي أعدتها سلطة السجون بهدف منع تعرضه الى ضرر صحي غير قابل للتحول نتيجة الإضراب عن الطعام. وقامت مصلحة السجون بالتعاون مع وزارة الصحة وجيش الاحتلال، بإنشاء أربعة أقسام صحية في سجون هداريم والنقب، لمعالجة الأسرى قبل نقلهم الى المستشفيات. وزعمت مصلحة السجون إن عدد الأسرى المضربين انخفض الى 856 أسيرا من أصل 1314 شاركوا في الإضراب الذي بدأ قبل شهر.

مؤتمر صحافي.. الأسرى في خطر

الى ذلك طالب جمال محيسن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح بإحالة ملف الأسرى الى محكمة الجنايات الدولية، ومقاطعة منتجات الاحتلال والتوجه الى كافة المنظمات الحقوقية الدولية واستخدام كل الوسائل الدبلوماسية والسياسية لإيصال قضية الأسرى الى كل مكان في العالم. وحذر في مؤتمر صحافي عقد في رام الله، دولة الاحتلال من أن أي ضرر يلحق بأحد الأسرى داخل المعتقلات سيؤدي إلى ردة فعل في الشارع الفلسطيني، وطالب بالضغط على حكومة الاحتلال للاستجابة لمطالب الأسرى العادلة.

وأكد أن القيادة الفلسطينية منذ البداية تدعم الأسرى وتناشد كل دول العالم الضغط على حكومة الاحتلال للاستجابة لمطالبهم، حيث تم التحرك على مستوى الأحزاب في العالم وعلى المستوى الدولي والشعبي للضغط على الاحتلال من أجل الاستجابة لمطالب الأسرى العادلة.

وأشار واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى أهمية الفعاليات الشعبية والجماهيرية المستمرة لهذا الإضراب المتواصل، معتبرا أن كل القوى الوطنية والسياسية تحرص على موقف موحد لمواصلة إسناد الإضراب وتبني كل مطالب الأسرى المضربين. وتحدث عن ضرورة إحالة ملف الأسرى الى محكمة الجنايات الدولية، وتصعيد وشعبي وتوسيع نطاق فعاليات الحراك الشعبي ومقاطعة منتجات الاحتلال.

واعتبر أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أن قضية الأسرى ليست قضية من يقبعون خلف قضبان السجون، وإنما هي قضية مجتمعية تخص كل عائلة وكل بيت فلسطيني، وأكد أن رسالة القوى الوطنية للشعب الفلسطيني أن عليهم واجبا سياسيا ووطنيا وهو التحرك بشتى الوسائل لنقل قضية الأسرى ومطالبهم باعتبارها قضية وطنية وإنسانية.

أما قيس عبد الكريم نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فطالب بتطوير جهد الحركة الشعبية والرسمية من أجل إسناد إضراب الأسرى، وضرورة المبادرة لعقد اجتماع فوري للجنة التنفيذية للمنظمة، يخصص لوضع الخطوات الملموسة لمواجهة الاحتلال وتعنته. ودعا إلى استخدام كل وسائل الضغط الممكنة بما في ذلك رفع شكوى رسمية الى محكمة الجنايات الدولية بشأن جرائم الاحتلال.

وقال بسام الصالحي الأمين العام لحزب الشعب إن قيادة الحركة الوطنية والسياسية منخرطة في مجمل الفعاليات والنشاطات، وقررت تعزيز الهيئة الوطنية لإسناد الإضراب، بالمشاركة الشخصية لعدد كبير من كوادر الحركة الوطنية بأدوارها المختلفة في كل المناطق. ودعا كافة المؤسسات لإسناد الأسرى ودعمهم، من خلال توسيع نطاق الحراك الشعبي ومواصلة الفعاليات المساندة للأسرى.

الحكومة.. انعقاد دائم

وفي السياق أكد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله أن القيادة ممثلة في الرئيس محمود عباس والحكومة تبذل أقصى الجهود مع كافة الجهات، وهي في حالة انعقاد دائم لمتابعة قضية الأسرى والاستجابة لمطالبهم وإنهاء معاناتهم، ودعا كافة أبناء شعبنا إلى تكثيف الوجود في خيم الاعتصام وفي كافة الفعاليات التي تقام تضامناً مع الأسرى.