﻿مقتل 6 أشخاص بقصف صاروخي للنظام السوري على بلدة في مناطق «تخفيف التصعيد» وانفجاران في مخيم الركبان على الحدود مع الأردن… وتنظيم «الدولة» يعلن مسؤوليته

عواصم ـ وكالات ـ «القدس العربي»: أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان امس الثلاثاء بمقتل ستة اشخاص في قصف صاروخي نفذته قوات النظام السوري على بلدة حمورية في غوطة دمشق الشرقية. وقال المرصد في بيان صحافي امس إن بين القتلى طفلين ومواطنتين جراء القصف الذي استهدف البلدة بثلاثة صواريخ يعتقد أنها من نوع أرض ـ أرض ، مشيراً إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع بسبب وجود أكثر من 11 جريحاً بعضهم بحالات خطرة.

وحسب المرصد تعد هذه أول عملية تنفذها قوات النظام في مناطق «تخفيف التصعيد»، الممتدة من الشمال السوري إلى الجنوب السوري، وتشمل محافظة إدلب وريفي حماة وحمص الشماليين، وغوطة دمشق الشرقية والجنوب السوري، منذ بدء تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في السادس من أيار/مايو الجاري .

وأشار المرصد إلى أن اشتباكات تدور بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل الإسلامية من جهة أخرى، في محور بلدة بيت نايم في الغوطة الشرقية، وأنباء عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين.

الى ذلك أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 42 شخصاً جراء قصف من قبل طائرات يرجح أنها تابعة للتحالف الدولي استهدف مدينة البوكمال قبل يومين.

وقال المرصد في بيان صحافي امس الثلاثاء، إن من بين القتلى 11 طفلاً وست مواطنات، و14 من اللاجئين العراقيين الذين قدموا إلى مدينة البوكمال الواقعة في الريف الشرقي لدير الزور، على الحدود السورية ـ العراقية، والتي أتبعها تنظيم «الدولة ـ داعش» سابقاً بـ «ولاية الفرات» التي تضم البوكمال مع مدينة القائم العراقية وريفيهما.

وأشار إلى أن أعداد الخسائر البشرية، مرشحة للارتفاع بسبب وجود عشرات الجرحى، بعضهم في حالات خطرة، ووجود مفقودين تحت أنقاض الدمار الذي خلفه القصف.

وحسب المرصد قتل 20 على الأقل من عناصر التنظيم في الضربات ذاتها على محيط مسجدي الرحمن والإيمان ومنطقة الهجانة بالبوكمال. وكانت مصادر محلية سورية قالت إن ضربة جوية، يعتقد أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة نفذها مساء الاحد استهدفت مركبة تقل عاملات يعملن بزراعة محصول القطن وهن عائدات إلى منازلهن في بلدة العكيرشي /25 كيلومتراً شرق مدينة الرقة السورية» ما تسبب في مقتل 22 امرأة وإصابة 12 أخريات في ريف الرقة الشرقي.

الى ذلك أعلن تنظيم «الدولة ـ داعش» امس الثلاثاء مسؤوليته عن انفجارين عنيفين وقعا الليلة قبل الماضية في مخيم الركبان للنازحين الواقع في البادية السورية بالقرب من الحدود السورية الأردنية. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن التفجيرين ناجمان عن آليتين مفخختين، واستهدفتا منطقة قرب سوق المخيم.

وأضاف المرصد أن ما لا يقل عن عشرة أشخاص لقوا حتفهم جراء التفجيرين، بينهم مقاتلون من «جيش العشائر»، فيما أصيب آخرون بجروح. وسبق أن استهدف التنظيم المخيم مرات عدة كان آخرها قبل أيام وأسفر عن مقتل ثلاثة من مسلحي الفصائل المقاتلة.