﻿تقدم جديد لـ «قوات سوريا الديمقراطية» قرب مدينة الرقة السورية

عواصم ـ وكالات ـ «القدس العربي»: سيطرت «قوات سوريا الديمقراطية» في الساعات الـ24 الأخيرة على عدد من القرى الواقعة على بعد أربعة كيلومترات شمال وشرق مدينة الرقة، معقل الجهاديين في سوريا، وفق ما افاد متحدث باسمها والمرصد السوري لحقوق الإنسـان.

ورغم هذا التقدم في بعض المواقع من جهتي الشمال والشرق، لا يزال ائتلاف الفصائل العربية الكردية المدعوم من واشنطن على بعد أربعين كيلومترا عن مدينة الرقة من جهة الغرب فيما يسيطر الجهاديون على كامل المنطقة الواقعة جنوب الرقة. وقال المتحدث الرسمي باسم «قوات سوريا الديمقراطية» طلال سلو «سيطرت قواتنا ليل الثلاثاء على ثلاث قرى لتصبح على بعد أربعة كيلومترات شمال مدينة الرقة».

وفي الوقت ذاته، سيطرت هذه القوات على قريتين تقعان على بعد أربعة كيلومترات عن الرقة وانما من جهة الشرق، حسب سلو. وبدأت هذه القوات في تشرين الثاني/نوفمبر هجوماً بدعم من التحالف لطرد تنظيم الدولة الإسلامية من معقله في الرقة.

وتمكنت منذ بدء الهجوم من قطع طرق امداد رئيسية للجهاديين إلى الرقة من الشمال والشرق والغرب كما سيطرت الاسبوع الماضي على مدينة الطبقة الاستراتيجية الواقعة على بعد 55 كيلومتراً غرب الرقة.

وأوضح ان «وحداتنا تعمل على توحيد الجبهتين الشمالية والشرقية لاتمام حصار المدينة بشكل كامل من هاتين الجهتين» تزامناً مع «السعي لإطباق الحصار من الجهة الغربية تمهيداً لاطلاق الهجوم على مدينة الرقة في الوقت المناسب». وتخطط «قوات سوريا الديمقراطية» في المرحلة المقبلة للتقدم من شرق مدينة الطبقة نحو بلدة المنصورة الواقعة في ريف الرقة الغربي والتي تبعد 35 كيلومتراً عن مدينة الرقة. واعلنت هذه القوات الجمعة ان الهجوم على مدينة الرقة سينطلق بداية الصيف في إطار المرحلة الأخيرة من عملية «غضب الفرات» المستمرة منذ أشهر.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن ان «قوات سوريا الديمقراطية» وبسيطرتها على القرى الخمس، «تقـدمت أربعة كيلومترات من جهة الشـمال ونحـو كيلومتـرين من جـهة الشرق» موضـحاً انها تحاول «التقدم في الوقـت ذاته من نقاط عدة بهدف ربط مناطق سيطرتهـا في الجـهتين الشماـلية والشـرقية».

ولا تزال حركة الجهاديين ممكنة جنوب الرقة عبر التنقل على متن قوارب تعبر نهر الفرات. كما ان طريقهم مفتوحة إلى مدينة السخنة الاستراتيجية، معقلهم في ريف حمص الشرقي (وسط). ويمكنهم الانتقال منها إلى محافظة دير الزور (شرق) التي يسيطرون عليها بشكل شبه كامل منذ العـام 2014.

وتقود «قوات سوريا الديمقراطية» القتال ضد الجهاديين بدعم من التحالف. ويثير الدعم الأمريكي لهذه القوات غضب انقرة التي تعتبر الوحدات الكردية، الذراع العسكرية لحزب الاتحاد الديمقراطي في سوريا «منظمة إرهابية». وتعدها امتداداً لحزب العمال الكردستاني الذي يقود تمرداً ضدها منذ ثمانينيات القرن الماضي على الأراضي التركية.

من جهة أخرى نفت الحكومة السورية امس الثلاثاء اتهامات أمريكية ببناء محرقة للجثث في سجن في سوريا قد تستخدم في التخلص من رفات السجناء ووصفتها بأنها «عارية من الصحة جملةً وتفصيلاً».

ونشرت الوكالة العربية السورية للأنباء بياناً لوزارة الخارجية السورية جاء فيه «خرجت علينا بالأمس الإدارة الأمريكية برواية هوليوودية جديدة منفصلة عن الواقع ولا تمت للحقيقة بأي صلة» بوجود محرقة للجثث في سجن صيدنايا العسكري قرب دمشق.

وكان ستيوارت جونز القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى قال الاثنين إن مسؤولين أمريكيين يعتقدون أن المحرقة قد تستخدم للتخلص من جثث في سجن يعتقدون أن الحكومة السورية أجازت فيه شنق آلاف المحتجزين خلال الحرب الأهلية المستمرة منذ ست سنوات.

وذكرت «منظمة العفو الدولية» في تقرير في شباط/ فبراير أن بين 20 إلى 50 شخصاً يشنقون أسبوعياً في سجن صيدنايا العسكري. وأشارت المنظمة إلى أن بين خمسة آلاف و13 ألفاً أعدموا في صيدنايا في السنوات الأربع التي تحولت خلالها انتـفاضة شعبـية إلى حـرب.

ونفت الحكومة السورية أيضاً هذه الاتهامات. وقالت المنظمة إن عمليات الإعدام جرت بين 2011 و2015 مشيرة إلى أنها ربما ما زالت تجري ما قد يصل إلى جرائم حرب. وفي إفادة صحافية الاثنين أظهر جونز مشاهد ملتقطة من الجو لما سماه فرنا لإحراق الجثث في موقع سجن صيدنايا.