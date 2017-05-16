﻿مجلس الأمن يعقد جلسة حول الاعتداءات الجنسية في النزاعات المسلحة

نيويورك (الأمم المتحدة) «القدس العربي»: عقد مجلس الأمن الدولي جلسة مفتوحة طوال يوم الإثنين حول إستخدام العنف الجنسي أداة في النزاعات المسلحة وذلك من أجل رفع الوعي بشأن استخدام العنف الجنسي كأداة من أدوات الحرب والإرهاب وطرق التصدي لهذه الظاهرة. وقد تكلم في الجلسة ما يزيد عن 56 مندوبا.

وقد ترأس الجلسة نائب وزير خارجية أوروغواي، خوسيه لويس كانسيلا، بصفة بلاده ترأس المجلس لشهر أيار/مايو الحالي. وافتتحت الجلسة بكلمة لأمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، قالت فيها إن الجلسة تأتي في منعطف دقيق: «فمن ناحية ينكسر أخيرا الصمت العميق الذي كان يحيط بجرائم العنف الجنسي، إذ توجد قيادة سياسية أكبر وزخم أكثر. ويتزايد الفهم الدولي لهذه الآفة، فلم تعد النظرة إلى العنف الجنسي أثناء الصراع مقصورة على أنها قضية تخص المرأة، ولكن ينظر إليها الآن بأنها تهديد حقيقي للأمن والسلام الداوليين بما يتطلب ذلك من استجابة عملية تتعلق بالأمن والعدالة، بالإضافة إلى ضمان توفر الخدمات متعددة الأبعاد لضحايا مثل هذه الجرائم».

وأشارت أمينة محمد إلى أن الأمين العام يمنح الأولوية لمنع وقوع العنف الجنسي. وشددت على ضرورة التركيز على الأسباب الجذرية للعنف الجنسي المرتبط بالصراع، والتي تكمن في انعدام المساواة والتمييز ضد النساء في مختلف المجالات. وأضافت «الكثيرات من النساء يعشن مع العنف في حياتهن اليومية في بيوتهن وداخل أسرهن. الصراع المسلح يفاقم هذه الظروف السائدة. هذه الظروف خلقت بيئات سمحت بالعنف الجنسي الواسع والمنهجي أثناء الصراعات حول العالم، بما في ذلك جنوب السودان حيث يعد العنف الجنسي سلاحا وأسلوبا للحرب لترويع السكان».

وفي تقريره حول «العنف الجنسي المرتبط بالصراع» استنكر الأمين العام التهديد المتعمد بالعنف الجنسي واستخدامه من قبل الجماعات المسلحة والإرهابية والمتطرفة في دول مثل العراق واليمن وسوريا، لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية وأيدلوجية.

وقالت نائبة الأمين العام إن تلك الجماعات تستخدم العنف الجنسي لتحقيق أهداف استراتيجية، وأشارت إلى وعود تلك الجماعات للمجندين الشباب الجدد بمنحهم زوجات ورقيقا للجنس. كما تجني هذه الجماعات مكاسب مالية عبر بيع النساء والفتيات والاتجار بهن».

وتطرقت إلى عدد من التحديات الكبرى منها محاولة فرض امتثال الجماعات المسلحة للقانون الدولي، وأزمة النزوح الهائلة التي تفاقم عوامل خطر التعرض للعنف الجنسي.

وأكدت نائبة الأمين العام على ضرورة الإقرار بأن ادعاءات ارتكاب عناصر من قوات حفظ السلام أعمال استغلال وانتهاك جنسية تقوض استجابة الأمم المتحدة في هذا المجال. وأكدت عزم الأمين العام وكبار مسؤولي الأمم المتحدة على التصدي لهذا التحدي بشكل حاسم. واختتمت أمينة محمد كلمتها بالقول: «قام هذا المجلس بدور محوري في وضعنا على مسار المساءلة ومنع وقوع العنف الجنسي، ولكن يتعين فعل المزيد إذا أردنا القضاء على هذه الجريمة للأبد. لقد وضع الأمين العام توصيات شاملة في تقريره بما في ذلك تقديم دعم منكم للتواصل مع أطراف الصراع لتأمين التزامات صارمة بالحماية، والإسراع بنشر عناصر متخصصة على الأرض».

وقد تحدثت في الجلسة مينا جاف، وهي لاجئة عراقية من منطقة كردستان العراق باسم منظمة غير حكومية تدعى «المجموعة العاملة من أجل النساء» وقالت إنها أصبحت لاجئة منذ إستخدم الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، الأسلحة الكيميائية في منطقة الأكراد. وقالت إن العنف الجنسي يعتبر وصمة عار تلحق بالنساء وبالضحية وذويها على الدوام. وقالت إن خوف الضحايا من النساء من عار الفضيحة والإذلال يجعل العديد منهن يفضلن الصمت على تقديم الشكوى والطلب من السلطات تحقيق العدالة. ودعت مينا إلى الانتباه إلى إحتياجات النساء اللاجئات وخاصة من تعرضن إلى العنف الجنسي وذلك بتعيين المزيد من النساء في تقديم الخدمات مثل المترجمات والمرشدات الإجتماعية والمتطوعات. وحثت أعضاء مجلس الأمن الإهتمام بالمساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات كجزء أساسي من الجهود المبذولة لمنع العنف القائم على الجنس في حالات الطوارئ وكذلك التأكد من أن «العقد العالمي حول اللاجئين» والذي سيعتمد عام 2018 أن يكون تقدميا في معاملته للنساء والفتيات.

كما تحدث في الجلسة، أداما ديانغ، القائم بأعمال الممثل الخاص للأمين العام المعني بالعنف الجنسي في حالات النزاع، والذي رحب بتسليط الأضواء على ضحايا العنف الجنسي والعمل على إعادة تأهيلهن ورد الإعتبار لهن. وقال إن تقرير الأمين العام حول العنف الجنسي في النزاعات المسلحة يسلط الضوء على إستخدام هذا السلاح في الحرب والإرهاب ووسيلة إذلال وعقاب جماعي. كما يشير التقرير إلى إسترقاق النساء واستخدام الأطفال والفتيات في العمليات الإنتحارية أو كدروع بشرية أو بيع بعضهن أو تقديمهن كهدايا للمقاتلين.

السفير المصري عمرو أبو العطا دعا الأمم المتحدة لتضمين عمليات تدريب قوات حفظ السلام موضوع العنف الجنسي وآثاره وقال إن «معهد القاهرة لفض النزاعات» قد أعد 12 دورة لتدريب على موضوع الجنسانية في عمليات حفظ السلام وقوات الشرطة الدولية. وقال إن مصر تطالب بالاستفادة من القيادات الدينية والروحية في مواجهة وصمة العار التي تلحقها المجتمعات بضحايا العنف الجنسي.

وكان مجلس الأمن الدولي قد أقر منذ عام 2008، سلسلة قرارات من بينها القرار 1820 (2008) و 2106 (2013)، والتي تشير إلى أن العنف الجنسي يستخدم كأسلوب للحرب ويعد عائقا أمام استعادة السلم والأمن الدوليين والحفاظ عليهما. ثم عاد مجلس الأمن وضمن قراريه 2242 (2015) و2331 (2016) مسألة العنف الجنسي كوسيلة إرهاب «يتبع لخدمة الأهداف الإستراتيجية لبعض الجماعات المتطرفة العنيفة بما في ذلك التجنيد والتمويل». بالإضافة إلى ذلك فقد أقر نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بأن العنف الجنسي جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وعمل من أعمال الإبادة الجماعية. ووفقا للقانون الدولي الإنساني فإن جميع أعمال العنف الجنسي في النزاعات المسلحة والاحتلال مرفوض بشكل قاطع.