﻿لبنان: جنبلاط طلب من بري سحب اقتراح مجلس الشيوخ تفادياً لأي شرخ مسيحي درزي وتركيز على نقاش النسبية مع زيادة عدد الدوائر وضوابط لتأمين صحة التمثيل

بيروت ـ «القدس العربي»: بعد طي صفحة التمديد للمجلس، طويت أيضاً صفحة إنشاء مجلس الشيوخ التي فتحها رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل أن يسحبها بتاريخ 15 أيار/مايو، وتردّد أن سحبها جاء بطلب من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط الذي رأى أن الوضع غير مناسب للبحث فيه في ظل التشنجات الطائفية والمذهبية خصوصاً بعد مطالبة رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل بإسناد رئاسته إلى مسيحي أورثوذكسي تأميناً للمناصفة في الرئاسات بين المسلمين والمسيحيين في السلطة في وقت ذهب الرئيس بري إلى التمسك برئاسة مجلس الشيوخ للطائفة الدرزية.

وكاد التجاذب حول رئاسة هذا المجلس والمزايدات من هنا وهناك تُحدث شرخاً بين المسيحيين والدروز في غير أوانه ولا يريده أحد. وكان الأمير طلال ارسلان طلب بدوره سحب موضوع رئاسة مجلس الشيوخ من التداول، ولم يكن نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان الذي التقى كلاً من جنبلاط وارسلان بعيداً عن هذا التصور.

وإثر سحب بري اقتراحه حول مجلس الشيوخ اعتبرت اوساط التيار الوطني الحر أن طرح رئيس المجلس كان مجرد مناورة وأنه انتظر موعد 15 أيار/مايو لسحبه من التداول علماً أن الثنائي المسيحي القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر وافقا عليه، واعتبرا انتخابه على اساس مشروع اللقاء الاورثوذكسي يسهم في تحقيق توازن مع صيغة النسبية الكاملة.وطلب الثنائي أن يُمنح مجلس الشيوخ حق الفيتو على القرارات المصيرية التي يصدرها مجلس النواب وهذا ما لم يقبل الثنائي الشيعي الذي رأى في الامر انتقاصاً من صلاحيات رئيس مجلس النواب الشيعي.

ورأت أوساط سياسية متابعة لـ»القدس العربي» أن طرح إنشاء مجلس الشيوخ في هذه المرحلة كان من شأنه تعقيد الأمور وتأخير الاتفاق على اقرار قانون انتخاب بسبب صعوبة التوافق على تأليف مجلس الشيوخ وعلى رئاسته وعدد أعضائه وصلاحياته.

ولفتت إلى أن «هذا المجلس لم يتم النقاش فيه منذ وضع اتفاق الطائف قبل 27 سنة»، وسألت «هل من الممكن مقاربة هذا الملف والانتهاء منه قبل 19 حزيران/يونيو فيما لم يقترب منه أحد طيلة السنوات الفائتة؟».

تجدر الاشارة إلى أن سحب اقتراح مجلس الشيوخ أعاد الاضواء إلى قانون على اساس النسبية مع ضوابط لتأمين صحة التمثيل المسيحي، ومن هذه الضوابط ما يقترحه الوزير جبران باسـيل والقـوات اللبـنانية من رفـع لعــدد الدوائر ومن نقـل مـقاعد واعتـماد الصـوت التفضـيلي في القضـاء على اسـاس طـائفي.