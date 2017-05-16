﻿تسهيلات اقتصادية اسرائيلية للفلسطينيين قبيل زيارة ترامب وتنصل أمريكي من تصريحات سابقة عن حائط البراق كموقع في الضفة

رام الله – «القدس العربي»: تحاول إسرائيل التغطية على قضية الأسرى في سجون الاحتلال قبيل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ويبدو أن الهروب يتجه نحو مخرج «التسهيلات» الاقتصادية للفلسطينيين، فهو الوحيد المتاح حاليًا بعد تراشق حول قضايا عدة أهمها الاستيطان وحائط البراق في القدس المحتلة.

وزعمت مصادر إسرائيلية أن حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة تفكر جديًا في طرح حزمة اقتصادية مدنية للفلسطينيين، عشية زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاسرائيل . وحسب المعلومات المتداولة فإن أولى القضايا هي تمديد ساعات العمل على «معبر الكرامة» الذي يسميه الفلسطينيون «معبر الذل» خاصة في فترة العطلة الصيفية. ويدور الحديث عن عمل المعبر لأربع وعشرين ساعة اعتباراً من العاشر من حزيران المقبل. وسيبحث المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر المعروف باسم الكابينيت الأحد المقبل زيارة الرئيس ترامب.

وتسود شكوك كبيرة لدى الجانب الاسرائيلي في نوايا تجديد عملية السلام والمفاوضات المباشرة. وأكد مصدر سياسي إسرائيلي أن نتنياهو سوف يبلغ الرئيس الأمريكي أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ليس شريكا للسلام، وأن الوقت الحالي ليس مناسبا لطرح خطة سلام. لكن موقع «واللاه» العبري قال إن هناك رأيا إسرائيليا آخر يرى أن ادارة ترامب تسعى لطرح خطة لتغيير الوضع الراهن، وعلى نتنياهو ان يبرهن للرئيس الأمريكي استعداده للمبادرة، خاصة في ظل تنازل الرئيس الفلسطيني عن أغلب شروطه المسبقة للعودة الى المفاوضات المباشرة، ويسود الاعتقاد ايضا أن الحزمة الاقتصادية التي ستقدمها اسرائيل سوف تساعد كثيرا نتنياهو أمام الجانب الأمريكي.

وفي ذات السياق وقعت حادثة دبلوماسية بين إسرائيل وأمريكا أثناء التحضيرات لزيارة الرئيس ترامب الى إسرائيل: فقد رفض دبلوماسيون من القنصلية الأمريكية في القدس التداول مع ممثلي مكتب رئيس الحكومة نتنياهو بخصوص ترتيب زيارة ترامب إلى حائط المبكى، بادعاء أن هذا الموقع يقوم في الضفة الغربية، ولذلك، فإن الحكومة الإسرائيلية لا تملك أية سلطة على المكان حسب ما نشرته القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي. ويمكث في إسرائيل منذ أيام وفد أمريكي يعمل على تنظيم الترتيبات الأمنية والتحضيرات اللوجستية والإعلامية لزيارة ترامب في 22 مايو/ أيار الحالي. ويعقد أعضاء الوفد برئاسة نائب رئيس طاقم موظفي البيت الأبيض لشؤون العمليات جو هيغين، جلسات تنسيقية مع موظفي وزارة الخارجية ومكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية. ويقومون بالتجوال في المواقع المختلفة التي يتوقع أن يزورها ترامب.

وكان أعضاء الوفد قد قاموا بجولة في حائط المبكى، حيث من المتوقع أن يقوم الرئيس ترامب بإجراء زيارة اليه تم تعريفها «كزيارة خاصة»، لا يرافقه فيها ممثل عن الحكومة الإسرائيلية. وقد انضم إلى أعضاء الوفد الأمريكي التحضيري ممثلان عن هيئة الإعلام في ديوان نتنياهو، بهدف فحص ما إذا كان الوفد بحاجة إلى مساعدة في شؤون الإعلام، أو تهيئة أماكن للصحافيين والمصورين والاستعدادات لنقل البث المباشر من الموقع المقدس.

وقال مسؤول إسرائيلي رفيع الشأن والمطلع على تفاصيل الحادث إن الموظفين في ديوان رئيس الحكومة سألوا أعضاء الوفد الأمريكي عن المساعدة التي يحتاجونها. وردا عليهم قال دبلوماسيون من القنصلية الأمريكية في القدس، وهي المسؤولة عن العلاقات مع السلطة الفلسطينية، إنه لا يمكنهم الحديث عن الأمر مع موظفي الحكومة الإسرائيلية. وقال الدبلوماسيون إن حائط المبكى هو جزء من الضفة الغربية، ملمحين بذلك إلى أن الحكومة الإسرائيلية لا تملك السيادة على المكان. وحسب المسؤول الإسرائيلي الرفيع فإن ممثلي ديوان رئيس الحكومة ردوا بغضب وقالوا إن هذه الأقوال غير مقبولة. وأعلن رجال ديوان نتنياهو انسحابهم من التعامل مع الموضوع.

وأضاف المسؤول الاسرائيلي: «قلنا إننا لا ننوي تقديم أي مساعدة في المجالين الإعلامي واللوجستي خلال زيارة ترامب إلى حائط المبكى، وقد أوضحنا أن موقفهم غير مقبول لدينا. لكن رئيس الوفد الأمريكي وقف هناك ولم يتدخل».

وسارع ممثلو ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية إلى إبلاغ المسؤولين عنهم بالحادث، وتم إطلاع نتنياهو على الأمر فأصدر توجيهاته إلى السفير الإسرائيلي في واشنطن رون دريمر، بالتوجه إلى البيت الأبيض والمطالبة بتوضيحات. وقال مسؤول رفيع: «لقد أذهلنا تصريح الدبلوماسيين الأمريكيين أن حائط المبكى هو جزء من الضفة الغربية. نحن مقتنعون بأن هذه المقولة تتعارض وسياسات الرئيس ترامب، كما تم التعبير عنها من خلال معارضته لقرار مجلس الأمن الأخير». ورغم ذلك تنصل البيت الأبيض من التصريحات الخاصة بحائط المبكى رغم التأكيد الإسرائيلي بحدوثها بالفعل.

في غضون ذلك أدانت الخارجية الفلسطينية عشية الزيارة التي وصفتها بالتاريخية والمهمة التي سيقوم بها الرئيس ترامب إلى المنطقة. كما أدانت المواقف المعادية لإقامة دولة فلسطينية كما جاءت على لسان أكثر من مسؤول إسرائيلي منهم وزيرة القضاء إيليت شاكيد، ووزير التعليم نفتالي بنيت وكلاهما من حزب «البيت اليهودي»، وأيضاً المواقف المشاغبة التي تدعو إلى الضغط على الرئيس ترامب لنقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة، التي تحاول تكريس قانون ضم القدس من قبل سلطات الإحتلال الإسرائيلي، وكذلك حادثة حائط البراق.

وأكدت أن القدس الشرقية المحتلة هي عاصمة دولة فلسطين، وأن المدينة القديمة بأسوارها وكنائسها ومساجدها بما فيها حائط البراق هي أراضٍ فلسطينية محتلة، كما نصت عليها القرارات الأممية كافة بما فيها اليونيسكو. وعليه فإن جميع القرارات والإجراءات الاحتلالية الاستيطانية في القدس لاغيةً وباطلة وغير شرعية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، ولا يجب على إسرائيل كقوة احتلال أن تستغرب قول الحقيقة من قبل أي جهة دولية بما فيها فريق المقدمة للوفد الأمريكي، وعليها الإعتراف بحقيقة احتلالها لأرض دولة فلسطين منذ عام 1967 عامة، وللقدس الشرقية بشكل خاص.

واعتبرت ان إمعان المسؤولين الإسرائيليين في الإعلان أن القدس «عاصمتهم الأبدية» وفي رفضهم إنهاء احتلالهم الغاشم للأرض الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة يعكس بالضرورة إصرار حكومة نتنياهو على تضييع فرصة السلام الحقيقبة التي توفرها زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المنطقة، تماماً كما ضيعت إسرائيل وأفشلت فرص السلام والمفاوضات السابقة كافة.

وأضافت الخارجية ان الأوان قد آن للمجتمع الدولي وللدول الأعضاء في مجلس الأمن خاصة الدول الدائمة العضوية، لتحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن إفشالها وتدميرها وتضييعها لفرص السلام ومعاقبتها على ذلك، وإجبارها على إنهاء احتلالها واستيطانها لأرض دولة فلسطين، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره أسوةً بشعوب المعمورة.