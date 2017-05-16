﻿محام دافع عن رموز نظام صدام يرد على المالكي

عمان – «القدس العربي»: انتقد المحامي العراقي، بديع عارف، المعروف بدفاعه عن قادة النظام العراقي السابق وخاصة طارق عزيز، كلمة لنائب الرئيس العراقي ورئيس كتلة «دولة القانون» البرلمانية نوري المالكي هاجم فيها محامين دافعوا عن الرئيس الراحل صدام حسين وأقطاب حكمه، مطالبا اياه بالتراجع عنها والاعتذار لرجال القضاء وحماة القانون.

واعتبر في رسالة مفتوحة موجهة إلى المالكي ان نائب الرئيس العراقي أخطأ في إطلاق العبارة التي تسيء بلا شك لموقعه الرسمي والشعبي، مشيرا إلى أن هذا التصريح خطير ومخالف للدستور ولمبادئ حقوق الانسان.

وقال عارف، في رسالة موجهة إلى المالكي : «سمعت باهتمام حديثكم في لقائكم مع أعضاء نقابة المحامين، وقد اذهلتني عبارة وردت فيه ولم أكن أتصور أنها يمكن أن تصدر عنكم باعتباركم واحدا من اقطاب النخبة السياسية التي حكمت البلاد منذ أكثر من عشر سنين، وبصفتكم عميدا لكتلة «دولة القانون» التي يفترض أن تكون الكتلة البرلمانية الأكثر تمسكا بقيم العدالة والقانون، وتسعى لاحترام الدستور الذي كفل حقوق المواطنة، وتعمل على رفع المظالم وتكريس نهج عدالة القضاء.

وأضاف: «لاشك أنكم تتفقون معي أن في مقدمة الحقوق التي ينبغي أن يحصل عليها المواطن مهما كانت صفته وهويته وعمله أن يعطى حق الدفاع عن نفسه، وتوكيل من يراه من المحامين للدفاع عنه في حالة اتهامه بما يخالف القانون، وفي هذا الإطار توكل عدد من المحامين، وكنت واحدا منهم، للدفاع عن الرئيس السابق صدام حسين وأقطاب حكمه، لكي يكون القضاة على بينة من التهم الموجهة لأي من المتهمين، ولإعانتهم على اصدار القرار الأخير براءة أو تجريما».

وتابع: « لقد تساءلتم في حديثكم كيف يمكن لمحامين أن يدافعوا عن صدام حسين وأقطاب حكمه، وكأنكم تريدون أن تسلبوا حق القضاء في احقاق الحق وفق ما يتراءى له، انكم يا صاحب الفخامة قد أخطأتم في إطلاق العبارة التي تسيء بلا شك لموقعكم الرسمي والشعبي، وأدعوكم إلى التراجع عنها والاعتذار لرجال القضاء وحماة القانون».

وجاء تصريح المالكي، خلال لقائه مع أعضاء نقابة المحامين، قال فيه «أعرف كثيرا من المحامين وأشيد بهم واهنئهم على مواقفهم انهم حينما يرفضون التوكل عن الارهابيين والقتلة والمجرمين، ولكني آسف أن البعض يقف علانية أمام القضاء ليدافع عن قاتل أو مجرم كما حصل لطاغية العراق صدام».