﻿النظام المصري يواصل إغراء قبائل سيناء بقتال «الدولة الإسلامية»

القاهرة ـ « القدس العربي»: فتح بيان قبيلة «السواركة» الأخير، ثاني أكبر قبائل سيناء، الذي طالبت فيه بضمانات للمشاركة في الحرب على تنظيم «الدولة الإسلامية»، الباب لعدة تساؤلات، منها علاقة القبائل ببعضها البعض، وطريقة التنسيق فيما بينها على المستوى الميداني، ومدى رضاها عن أداء مثيلاتها من القبائل، إضافة إلى أسباب انخراط القبائل في هذه الحرب، الآن، رغم مرور 4 سنوات على اندلاعها.

وحددت «السواركة» في بيان، خمسة شروط لخوض الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية، تمثلت في أن «تكون مواجهة الإرهاب شاملة وممتدة حتى القضاء النهائي على الإرهاب وإعلان سيناء منطقة خالية من الإرهاب، وتشكيل قيادة مشتركة مركزية للقبائل تعمل بالتنسيق مع القوات المسلحة، وتغيير قواعد الاشتباك العسكرى مع العصابات الإرهابية بالتعاون مع تشكيلات القوات المسلحة العاملة على مسرح العمليات»،

وكذلك «تعبئة إعلامية منظمة ومدروسة يديرها خبراء من أبناء القبائل، وتكوين مؤسسة رسمية لرعاية أسر الشهداء والجرحى من أبناء القبائل تعتمد على مصادر ثابته ومستقلة للتمويل».

وبقراءة بيان «السواركة» نكتشف أمرين، الأول أنها ربطت مشاركتها بوجود خطة شاملة لمواجهة الإرهاب، ما يعني عدم رضاها عن خطة النظام المصري في التعامل مع الإرهابيين في سيناء، وهو أمر تردد على لسان الكثيرين من أبناء سيناء، حيث قال حاتم البلك، القيادي في اللجنة الشعبية للدفاع عن سيناء لـ «القدس العربي»، إن «النظام يفتقد للإرادة السياسية للقضاء على الإرهابيين، وإن الأوضاع في سيناء ربما تستمر لسنوات إذا استمر التعامل بهذا الشكل، ما يزيد من معاناة الأهالي».

كما طالبت «السواركة» في بيانها، بضرورة تشكيل قيادة مشتركة مركزية في القبائل، ما يشير إلى عدم رضاها، عن أداء قبيلة «الترابين»، أكبر قبيلة في سيناء، التي اتخذت موقفا منفردا ببدء الحرب على تنظيم «الدولة» دون الرجوع للقبائل.

السواركة أكدت أن «الدولة وحدها صاحبة الولاية في الدعوة الى المواجهات العسكرية المباشرة مع التكفيريين وأن أي نشاط عسكري شعبي يجب أن يكون تحت مظلة وراية مؤسسات الدولة وعلى رأسها القوات المسلحة المصرية الباسلة».

وأضافت القبيلة:»على ضوء التطورات التي تشهدها سيناء في مواجهة عصابات الإرهاب التكفيري أصبح لزاماً علينا نحن أحرار قبيلة السواركة أن نحدد موقفنا من المواجهة المسلحة المباشرة مع هذه العصابات، فقد دارت المشاورات بين رموز تاريخية وعشائرية من أبناء القبيلة ممن يملكون على أرض الواقع القدرة الفاعلة على تحريك قواعدهم الشعبية، ويؤمنون بعقيدة قتالية تؤهلهم للتضحيات الجسام وبذل الغالي والنفيس في سبيل الله والوطن الغالي».

وتابعت :» قبيلة السواركة تؤمن وعن وعي وإدراك بأن تنظيم الدولة الإسلامية في سيناء هو امتداد سرطاني للتنظيم الأم في المنطقة، وأنه حلقة من حلقات المشروع التكفيري الواسع الذي يهدف الى هدم الأوطان وتقسيم المنطقة الى دويلات تتناحر فيها الشعوب ويقتتل فيها الأشقاء، ومنذ أن قررت القوات المسلحة المواجهة العسكرية مع العصابات التكفيرية الإرهابية كان رجالنا في طليعة المشاركين على أرض العمليات العسكرية وقدموا الشهداء دونما كلل او ملل ، ومن نافلة القول التذكير بأن أوائل الشهداء المدنيين الذين اغتالتهم يد الغدر التكفيري كانوا من أبناء قبيلة السواركة، وبالرغم من ذلك لم تهن لنا عزيمة، ولم تنكسر لنا إرادة ، بل لا يزال رجالنا الأبطال حتى هذه الساعة يخوضون مع قواتهم المسلحة أشرف المعارك ضد أخس وأنذل من أنجبتهم البشرية على مر التاريخ».

اشتراك قبيلة «الترابين» في الحرب على تنظيم «الدولة» وحديث «السواركة» عن إمكانية المشاركة في هذه الحرب، يطرح تساؤلا ، لماذا الآن بعد مرور أكثر من 4 سنوات من المواجهات في سيناء تقرر القبائل الانخراط في هذه الحرب، وهنا تتعدد الإجابات .

الأولى، جاءت على لسان المتحدث الإعلامي باسم القبيلة، موسى الدلح، في تصريحات إعلامية، قال فيها إن «القبائل طلبت المشاركة في الحرب قبل ذلك لكن الجيش رفض لسببين، الأول هو أن الجيش كان يرى أن المعركة مع الإرهاب هي معركته، ويخوضها نيابة عن كل المصريين، وأنه اقترب من القضاء على معظم قيادات تنظيم «الدولة الإسلامية» وتفكيك وتدمير مخازنهم وسلاحهم وعتادهم وأوكارهم، ولم يتبق سوى مطاردة فلولهم المتحصنين في مناطق وعرة لا يعلمها سوى أبناء سيناء.

الإجابة الثانية، وهي لا تبعد عن الأولى كثيرا، تتعلق باتفاق بين النظام والقبائل يتعلق بوقف القبض العشوائي على أبناء القبائل والإفراج عن المعتقلين منهم أو المسجونين، ما ظهر جليا في إعلان اتحاد قبائل سيناء عن تدشين صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك» قبل أيام، لتلقي الشكاوى والتظلمات من أبناء سيناء لتقديمها للجيش.

الإجابة الثالثة والأخيرة، تتعلق باستعادة النظام في مصر طريقة التعامل القديمة مع أبناء سيناء خاصة من الخارجين عن القانون واستخدامهم في الحالات الحرجة، حيث تضمنت تحقيقات صحافية نشرتها جريدة محلية، قبل ثورة 25 يناير/ كانون الثاني عددا من أسماء قيادات قبيلة «الترابين» في مواجهة تنظيم «الدولة الإسلامية،» باعتبارهم كانوا خارجين عن القانون ومطاردين في جبال وسط سيناء، ومنهم موسى الدلح المتحدث الإعلامي باسم القبيلة الآن، وسالم أبو لافي الذي قتل في هجوم للتنظيم على اجتماع لعدد من أبناء القبيلة في رفح قبل أيام.

وهنا يبدو الأمر معقدا، ففي سيناء لا يمكنك أن تثبت الاتهامات أو تنفيها، لكن المؤكد أن السلطة كانت تتعامل مع أبناء سيناء بمنطق العصا والجزرة، أحكام لا تنفذ لكنها تظل في يد السلطة لاستخدامها وقتما تشاء.

لكن في النهاية، يبدو أن النظام المصري نجح في توريط القبائل بالحرب على تنظيم «الدولة الإسلامية» دون أفق أو خطة تفضي إلى نتائج.