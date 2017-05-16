﻿محكمة مصرية ترفض وقف حكم صادر ضد حبيب العادلي «الهارب»

القاهرة – «القدس العربي»: رفضت محكمة جنايات القاهرة التي انعقدت في معهد أمناء الشرطة في منطقة طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، أمس الثلاثاء، الاستشكال المقدم من دفاع وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، لوقف الحكم الصادر ضده بالحبس 7 سنوات في قضية «فساد الداخلية والاستيلاء على المال العام».

وأثبتت المحكمة عدم حضور العادلي، وحضور محاميه فريد الديب بتوكيل رسمي. وأشار الأخير إلى تعذر حضور موكله لوجوده داخل أحد المستشفيات لتلقى العلاج.

وقال الديب خلال مرافعته في محكمة جنايات القاهرة، إن موكله محتجز في أحد المستشفيات لتلقي العلاج، ولم يستطع الحضور بسبب حالته الصحية، وطلب قبول طلب الاستشكال ضد حبسه.

وقضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 7 سنوات لآخر وزير داخلية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، و2 آخرين وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه وتغريمهم مبلغا مماثلا.

وتسلمت نيابة وسط القاهرة الكلية، برئاسة المستشار سمير حسن، المحامي العام الأول للنيابات، خطابا رسميا من وزارة الداخلية، أول أمس، يفيد بعدم وجود العادلي في منزله في مدينة 6 أكتوبر، لتنفيذ الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة بسجنه 7 سنوات في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية بالاشتراك مع آخرين.

وكلفت نيابة وسط القاهرة الكلية الأجهزة الأمنية في قطاع تنفيذ الأحكام، بسرعة القبض على وزير الداخلية الأسبق، لتنفيذ الحكم الصادر ضده.

وقال مصدر أمني مسؤول لـ»القدس العربي»، إن قطاع الأمن العام المنوط به تنفيذ الأحكام أرسل 3 مأموريات ضبط أمني للعادلي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنها لم تتمكن من القبض عليه.

وكشف أحد محامي وزير الداخلية الأسبق، محمد الجندي، لـ«القدس العربي» عن أنه في حال تماثل موكله للشفاء من الحالة الصحية الصعبة التي يمر بها حاليا، حسب قوله، لن تترتب على اختفائه أي عقوبة قانونية.

وأشار إلى أن العادلي يتلقى العلاج في أحد المستشفيات، بعدما أصيب بجلطة خلال حضوره جلسة المحاكمة الشهر الماضي، التي قضي فيها بحبسه 7 سنوات.

وبعد دقائق من رفض الاستشكال المقدم من العادلي أمام محكمة جنايات القاهرة في غيابه، انفجر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بالتعليقات الهجومية ضد النظام ووزارة الداخلية، واتهم العديد من رواد الموقع وزارة الداخلية بمحاباة رجالها والسماح لهم بالهروب، وتصدر وسم باسم العادلي الاهتمامات المصرية على «تويتر».

كما أثار هروب العادلي جدلا كبيرا في الشارع المصري، خصوصا بعد إعادة بعض الإعلاميين فتح ملف تسجيلات وزير الداخلية لمكالمات أعضاء المجلس العسكري الهاتفية إبان حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وقال الإعلامي المصري وائل الإبراشي، في برنامجه في إحدى الفضائيات المصرية الخاصة، مساء أمس، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كشف له ولإعلاميين آخرين أن حبيب العادلي كان يتنصت على المكالمات الهاتفية لقيادات المجلس العسكري، ويسجل مكالماتهم.

وتابع: عقب قيام ثورة 25 يناير والإطاحة بنظام مبارك في عام 2011، عقد المجلس العسكري عدة لقاءات مع بعض الإعلاميين، وكان الفريق السيسي وقتها مديراً للمخابرات الحربية، حيث أطلعهم على نص تسجيلات الشرطة للقادة العسكريين، وهو ما آلم أعضاء المجلس العسكري بشدة.

وعلق السيسي على ذلك، حسب الإبراشي، مندهشاً «إذا كان هذا يحصل مع القوات المسلحة، فما الذي يحصل للمواطن العادي»، مشيرا إلى أن السيسي أطلعهم على نماذج بسرعة، وكيف كان يتم التسجيل للقادة العسكريين والذي سبب آلاما شديدة لهم، لأنه كان يتطلع على الحياة الخاصة لهم ولأسرهم.

كذلك تقدم عضو مجلس النواب، مصطفى بكري، بطلب إحاطة لوزير الداخلية مجدي عبد الغفار، لعقد جلسة عاجلة للجنة الدفاع والأمن القومي، بحضور الوزير، ومناقشة كيفية هروب حبيب العادلي، والإجراءات التي تم اتخاذها مع المقصرين في القبض عليه.

واعتبر، المعروف بقربه من النظام، في طلب الإحاطة الذي تقدم به أمس الثلاثاء، أن ما حدث يدعو للتساؤل وضرورة محاسبة المتورطين في هروب المحكوم عليه العادلي، ولا يغني عن ذلك القول إنه احتُجز في مستشفى ولم تصل وزارة الداخلية لعنوانه، وأوضح أن عملية الهروب متعمدة، ويبدو أن هناك تواطؤا من البعض.