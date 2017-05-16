﻿أجهزة الأمن في غزة تكشف «فك الشيفرة 45» حول اغتيال مازن فقها وتتوعد عملاء إسرائيل بـ «مواجهة مصيرهم»

غزة – «القدس العربي»: كشفت وزارة الداخلية في قطاع غزة عن معلومات جديدة، حول حادثة اغتيال الشهيد مازن فقها، القيادي في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، قبل أكثر من شهر ونصف في مدينة غزة، وعرضت فيلما مصورا أظهر تحركات ثلاثة من المشاركين في العملية، رصدتها كاميرات مثبتة في شوارع قريبة من مكان التنفيذ، من ضمنهم المنفذ، الذي ظهر في الشريط وقد أخفى وجهه، واعترف بإطلاقه الرصاص على الشهيد.

وقال اللواء توفيق أبو نعيم، وكيل وزارة الداخلية في قطاع غزة خلال مؤتمر صحافي، إن التحضير لعملية اغتيال الشهيد فقها، استغرقت ثمانية أشهر، وإن الحملة التي شنتها الوزارة عقب وقوع الحادثة، قادت إلى اعتقال 45 عميلا مرتبطين بالتخابر مع الاحتلال الإسرائيلي. وأضاف أن الأجهزة الأمنية في غزة كشفت «المنفذ المباشر» للعملية، واثنين من العملاء، الذين قاموا برصد ومتابعة وتصوير مسرح الجريمة.

وجدد الاتهام المباشر لأجهزة الأمن الإسرائيلية، بالوقوف وراء عملية التخطيط والتنفيذ لهذه العملية، لافتا إلى أن العملاء أقروا تلقيهم تعليمات مباشرة من الاحتلال، للقيام بهذه المهمة. وكشف كذلك أن الاحتلال الإسرائيلي استخدم عملاء على الأرض، مدعومين بطائرات استطلاع إسرائيلية، حلقت في سماء المنطقة.

وأطلقت وزارة الداخلية على هذه العملية اسم «فك الشيفرة 45»، وهو كناية على عدد العملاء الذين جرى اعتقالهم مؤخرا، في إطار حملة أمنية نفذتها أجهزة الأمن في غزة، عقب وقوع جريمة الاغتيال.

وأعلن أبو نعيم أن الأجهزة الأمنية تمكنت من اعتقال المنفذ المباشر لعملية اغتيال الشهيد فقها، وعرفه بالحرفين الأولين من اسمه واسم عائلته وهو (أ. ل) (38 عاما)، إضافة الى عميلين اعترفا بدور أساسي في عملية الاغتيال من خلال الرصد والمتابعة والتصوير لمسرح الجريمة، وهما (هـ. ع) (44 عاما)، و (ع. ن) (38 عاما).

وحسب تسجيل وزارة الداخلية المصور الذي أظهر اعترافات المنفذ، فقد عرف على أنه «عسكري مفصول» من الخدمة، في حين عرف الشخص الثاني على أنه صاحب مزرعة، والثالث على أنه يعمل في الحرس الرئاسي.

وأشار إلى أن الكشف عن ملابسات الجريمة وكشف الجناة مثل «ضربات أمنية كبيرة لأجهزة مخابرات الاحتلال».

وأقر المتهمون الثلاثة في التسجيل الذي عرض خلال المؤتمر، بالارتباط بالمخابرات الإسرائيلية، وروى كل منهم طريقة تجنيده، والمهام التي كلفوا بها لتنفيذ العملية.

كذلك اشتمل التسجيل المصور مشاهد حقيقية لتحركاتهم ومن بينهم المنفذ للجريمة أثناء وجودهم في المكان قبل وبعد تنفيذها.

ومازن فقها هو أحد المسؤولين في كتائب القسام، وهو أيضا أسير محرر، خرج من السجون الإسرائيلية ضمن صفقة تبادل الأسرى الأخيرة عام 2011، وعائلته تقطن شمال الضفة الغربية، غير أنه أبعد وقتها وفق ترتيبات الصفقة إلى غزة.

واغتيل فقها ليل 24 مارس/ آذار الماضي، بعدة أعيرة نارية أطقت على الجزء العلوي من جسده من مسدس كاتم للصوت، أسفل البناية التي يقطنها في حي تل الهواء جنوب مدينة غزة.

واتهم اللواء أبو نعيم الاحتلال بمحاولة التنصل من مسؤولية التخطيط لجريمة الاغتيال وتدبيرها وتنفيذها، وأنه من أجل ذلك اختار المنفذ بـ «بدقة مُتناهية» في محاولة للتهرب من المسؤولية عن الجريمة، مؤكداً أن التحقيقات واعترافات العملاء أسقطت هذه «المحاولة الفاشلة».

وكشف النقاب عن أن العملاء الثلاثة المشاركين في جريمة الاغتيال، متورطون في جرائم أخرى منها اغتيال عدد من قادة المقاومة وعناصرها، وقصف وتدمير الكثير من المباني والمقار والمؤسسات الحكومية والمدنية، خلال الحروب على غزة.

وأشاد بمنظومة الأمن في غزة، وقال إن كشف تفاصيل عملية الاغتيال يعتبر «علامةً فارقة» في منظومة العمل الأمني في قطاع غزة، وبداية لمرحلة جديدة عنوانها «الحسم والمبادرة».

وأضاف أن العملية الأمنية «فك الشيفرة» لا تزال متواصلةً ضمن سياسة تعميق الجهد لاجتثاث عملاء الاحتلال وحماية الجبهة الداخلية ودعا العملاء إلى تسليم أنفسهم و»العودة إلى حضن الشعب»، قبل أن يواجهوا مصيرهم.

وكان إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، قد أعلن الخميس الماضي، عن تمكن أجهزة الأمن في قطاع غزة من اعتقال من قام بتنفيذ عملية اغتيال فقها.

وقال إن ذلك جاء بجهد أمني كبير، وإن القاتل تلقى التعليمات من إسرائيل لتنفيذ العملية، وتوعد هنية وقتها بأنه سيتم تنفيذ القصاص على قاعدة «العدالة الثورية».

وجاء الإعلان من قبل وزارة قد الداخلية في غزة عن تفاصيل عملية اغتيال فقها، بعد يوم واحد من أول جلسة تعقدها المحكمة العسكرية للمتهمين بعملية الاغتيال.

وكانت المحكمة العسكرية في غزة عقدت الإثنين محاكمة للمتهمين بتنفيذ العملية، حيث عرض على المحكمة ثلاثة متهمين، أولهم المتهم بعملية التنفيذ.

ونقلت تقارير محلية عن النائب العام العسكري فضل الجديلي قوله، إنه تم خلال الجلسة تقديم البينات من قِبل النيابة العامة، بخصوص المتهم أبو ليلة، وذلك بحضور المتهم ومحامي الدفاع والنيابة، وقال إن المحاكمة «علنية ولا يوجد ما نخفيه».

يشار إلى أن أجهزة الأمن في قطاع غزة سبق وان فتحت باب التوبة لمن ارتبطوا بالعمل لصالح أجهزة الأمن الإسرائيلية، كما نفذت وزارة الداخلية في أوقات سابقة أحكام إعدام بحق أشخاص أدينوا بتهم التخابر لصالح إسرائيل، وتقديم معلومات أدت إلى اغتيال مقاومين.