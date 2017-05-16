﻿البوسني كولاسيناش ينتقل من شالكه إلى أرسنال

لندن – د ب أ: يستعد الظهير الأيسر البوسني سياد كولاسيناش للانتقال إلى ارسنال الإنكليزي بمجرد نهاية عقده مع شالكه الألماني في نهاية الموسم الجاري. وولد كولاسيناش (23 عاما) في ألمانيا لكنه يلعب لمنتخب البوسنة. وسيصبح كولاسيناش لاعبا في ارسنال في أول تموز/ يوليو المقبل. وسعت أندية إيفرتون ومانشستر سيتي وميلان لضم اللاعب البوسني، لكن الأخير فضل الانتقال لارسنال رغم عدم وضوح مصير المدرب الفرنسي للفريق آرسين فينغر. ويملك أرسنال لاعبين في مركز الظهير الأيسر هما ناشو مونريال وكيران غيبس.

أودينيزي يجدد عقد الفرنسي فوفانا حتى 2022

روما – د ب أ: أعلن نادي أودينيزي الإيطالي عن تجديد عقد لاعب وسطه الفرنسي سيكو فوفانا حتى 2022. وانضم فوفانا (21 عاما) إلى أودينيزي الصيف الماضي من مانشستر سيتي ونجح في التأقلم سريعا وسجل ستة أهداف خلال 22 مباراة. وبفضل تألقه سعت عدة أندية لضمه مثل ميلان الإيطالي ولايبزيغ الألماني ومانشستر يونايتد وساوثهامبتون الإنكليزيين. ويبتعد فوفانا عن المباريات حتى نهاية الموسم بعد إصابته بكسر في قصبة الساق.

روز يعود إلى توتنهام الموسم المقبل

لندن – د ب أ: أعلن توتنهام الإنكليزي أن المدافع داني روز سيعود للمشاركة مع الفريق بداية من الموسم المقبل، بعدما خضع لجراحة استكشافية في ركبته اليسرى. وتعرض روز (26 عاما) لإصابة في كانون الثاني/ يناير الماضي وكان مقررا أن يعود إلى اللعب قبل نهاية الموسم. وذكر النادي: «عاد روز مؤخرا لتدريبات الفريق، ولكن المشكلة لم يتم حلها بشكل نهائي، لذلك، اتخذ القرار بإجراء جراحة».

بريمن بصدد ضم غوندورف من دارمشتاد

برلين – د ب أ: أعلن فيردر بريمن الألماني أنه بصدد التعاقد مع لاعب الوسط جيروم غوندورف من دارمشتاد الذي هبط إلى الدرجة الثانية. ويشكل غوندورف (28 عاما) ثاني صفقة جديدة لبريمن، بعد الظهير الأيسر السويدي لودفيغ أوغوستينسون القادم من كوبنهاغن الدنماركي. ولم يعلن بريمن عن تفاصيل العقد لكنه أوضح أن اللاعب اجتاز الفحص الطبي وسيوقع العقد قريبا.

لاعبو موناكو يحتكرون جوائز الأفضل في فرنسا

باريس – الأناضول: احتكر لاعبو فريق موناكو جوائز الأفضل في الموسم الحالي 2016-2017 للدوري الفرنسي لكرة القدم. ووفقا لموقع الاتحاد المحلي للعبة، فقد حصل كيليان مبابي على جائزة أفضل لاعب صاعد هذا الموسم بعد المستوى المتميز الذي ظهر عليه خلال مباريات فريقه في الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا. وتمكن مبابي من تسجيل 14 هدفا في الدوري الفرنسي هذا الموسم ليثبت كفاءته التهديفية وأصبح مثار اهتمام العديد من الفرق الأوروبية المختلفة في الفترة الأخيرة. وفاز البرتغالي ليورناردو جارديم مدرب موناكو بجائزة أفضل مدرب بعد نجاحه في قيادة الفريق لصدارة الدوري الفرنسي وأصبح على بعد خطوات من التتويج باللقب. وفاز الكرواتي دانييل سوباسيتش حارس موناكو، بلقب أفضل حارس في الموسم الحالي. أما أفضل لاعب فرنسي خارج البلاد فقد فاز به نغولو كانتي لاعب وسط تشلسي الإنكليزي.

بشكتاش يستعيد صدارة الدوري التركي

اسطنبول – د ب أ: استعاد بشكتاش صدارة الدوري التركي الممتاز بعد فوزه على مضيفه بورصا سبور 2/صفر في المرحلة الحادية والثلاثين من المسابقة. وتقدم المهاجم التركي الدولي جينك توسن بهدف لبشكتاش في الدقيقة 65 ثم أضاف المهاجم الكاميروني فانسون أبوبكر الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة. ورفع هذا الفوز رصيد بشكتاش في الصدارة إلى 68 نقطة بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه باشاك شهير قبل ثلاث جولات من نهاية الموسم.

مونشنغلادباخ يجدد عقد جناحه الغيني تراوري حتى 2021

برلين – د ب أ: أعلن نادي بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني أنه توصل لاتفاق مع جناحه الغيني الدولي ابراهيما تراوري بشأن تجديد عقده لمدة ثلاث سنوات. ويتبقى عام واحد في عقد تراوري ولكن غلادباخ قرر تمديد عقد اللاعب لثلاثة أعوام اضافية ليبقى مع الفريق حتى 2021. وقال ماكس ايبرل مدير الكرة في غلادباخ: «ايبو لديه القدرة على صناعة الفارق بفضل سرعته ومهاراته في التمرير». وأضاف: «الحقيقة أن تجديد عقده مع الفريق للمرة الأولى يظهر حجم الراحة التي يشعر بها هنا». وأضاف: «لقد ساعد الفريق عبر التطور كشخص ونشعر بالسعادة لبقائه معنا خلال الأعوام المقبلة». وشارك تراوري (29 عاما) في 87 مباراة مع غلادباخ وسجل 13 هدفا منذ انتقاله للفريق من شتوتغارت في 2014. وبات تراوري رابع لاعب يجدد عقده مع غلادباخ هذا العام بعد فابيان جونسون وتوني يانتشكه والحارس يان سومر.