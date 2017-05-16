﻿الوحدة السوري يكتسح الوحدات الأردني ويقترب من نهائي الغرب

بيروت – د ب أ: اقترب الوحدة السوري بشكل كبير من التأهل إلى نهائي منطقة غرب آسيا في بعدما تغلب على الوحدات الأردني 4/1 على ستاد المدينة الرياضية في بيروت، ضمن ذهاب الدور قبل النهائي.

وتقدم محمد الحسن بهدف للوحدة في الدقيقة 14 ثم أضاف محمد الغباش الهدف الثاني في الدقيقة 74 من ركلة جزاء وتبعه رجا رافع بتسجيل الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 77 و85 أهداف الوحدة، في حين أحرز منذر أبو عمارة هدف الوحدات الوحيد في الدقيقة 32. وتقام مباراة الإياب يوم 30 الجاري على ستاد «الملك عبدالله الثاني» في عمان. وتجمع المواجهة الثانية في الدور ذاته بين القوة الجوية العراقي ومواطنه الزوراء، حيث تقام مباراة الذهاب الاثنين المقبل، والإياب يوم 29 الجاري. ويتواجه بطل غرب آسيا مع بطل الملحق الإقليمي للمناطق الأخرى في الدور النهائي، بحسب النظام الجديد للبطولة.