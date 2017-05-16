﻿الدوري الإماراتي: حاكم دبي يأمر بدمج ثلاثة أندية في ناد واحد!

دبي – د ب أ: أمر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بدمج نادي الشباب، ونادي دبي مع النادي الأهلي في كيان واحد يحمل اسم «نادي شباب الأهلي- دبي».

ويتولى الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ولي عهد دبي رئاسة النادي ويعاونه الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد، نائب حاكم دبي، كنائبٍ أولٍ للرئيس والشيخ أحمد بن محمد بن راشد، كنائبٍ ثانٍ، بالإضافة إلى عدد من أصحاب الكفاءة والخبرة يصدر بتعيينهم قرار من رئيس النادي. وأكد الشيخ محمد أن الهدف هو تعزيز المسيرة الرياضية ودعم فرص الكرة الإماراتية التي يجب دعمها بفرق كبرى تحقق إنجازات تليق باسم الدولة في كافة المحافل وضمن أكبر البطولات، وقال: «نسعى لبناء فريق قادر على المنافسة قارياً وعالمياً». وتضمّن القرار الصادر عن الشيخ محمد، والذي يُعمل به على الفور اعتباراً من تاريخ صدوره، نقل كافة الحقوق المادية والمعنوية والأدبية والاستثمارية المكتسبة، وإجمالي المخصصات المالية السنوية الممنوحة من حكومة دبي للأندية الثلاثة إلى «نادي شباب الأهلي- دبي» وتقييدها جميعا باسمه، كما وجّه بأن يكون الموقع الحالي لنادي دبي وكافة منشآته، المقر الرئيس لإدارة «شباب الأهلي- دبي» والعمل على تطوير منشآته وملاعبه ومرافقه لضمان جاهزيتها للاستخدام في المنافسات والتدريبات طبقا للمواصفات والمعايير القارية والدولية. كما شمل القرار تشكيل لجنة عليا لتنفيذ عملية الدمج برئاسة خليفة سعيد سليمان، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وعضوية كل من سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، و أحمد بن حميدان، وعبداللطيف الصايغ، على أن تتمتع اللجنة بكافة الصلاحيات اللازمة مع توليها الإشراف على اختيار فرق العمل التنفيذية وتحديد اختصاصاتها ومهام عملها ومتابعتها وإصدار القرارات واعتماد اللوائح والإجراءات الضرورية لتنفيذ القرار، وتكون اللجنة تابعة لرئيس النادي، كما تضمّن القرار توجيه جميع الجهات المعنية بتقديم كافة أشكال الدعم اللازم لتسهيل عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة. ووفقاً للقرار، تتم إدارة كافة أصول وممتلكات واستثمارات نادي الشباب ونادي دبي بالإضافة إلى النادي الأهلي من خلال شركة استثمارية لإدارة الأصول والاستثمار تابعة لـ»نادي شباب الأهلي- دبي».