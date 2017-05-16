﻿الدوري الانكليزي: تشلسي البطل يحتفل باللقب بالفوز 4-3 على واتفورد في مباراة مثيرة

لندن – رويترز: قاد جون تيري، القائد الذي يستعد للرحيل، فريقه تشلسي بطل الدوري الانكليزي للفوز 4-3 على واتفورد، حيث سجل الهدف الأول في ليلة من الاحتفالات والألعاب النارية باستاد «ستامفورد بريدج».

ووضع تيري، الذي سيرحل في نهاية الموسم بعد 22 عاما في النادي، كرة ضالة في الشباك بعد ركلة ركنية نفذها ويليان في الدقيقة 22. وهز المدافع الشباك الان في 17 موسما متتاليا بالدوري الانكليزي. لكن قائد منتخب انكلترا السابق ارتكب خطأ بعد دقيقتين أدى لهدف التعادل عندما أعاد الكرة برأسه للوراء لتصل مباشرة إلى ايتيان كابو ليسجل بسهولة. وحسم تشلسي اللقب بعد فوزه 1-صفر على وست بروميتش البيون يوم الجمعة، وكانت مباراة واتفورد للاحتفال مع جماهيره وفرصة للاعبين الذين لم يشاركوا كثيرا هذا الموسم. وأدخل المدرب انطونيو كونتي، الذي أشادت به الجماهير وهتفت باسمه، تسعة تغييرات على التشكيلة الاساسية التي شاركت ضد وست بروميتش حيث يفكر في نهائي كأس الاتحاد بعد أقل من أسبوعين. وأعاد مدافع آخر، هو سيزار أزبيليكويتا، تشلسي إلى المقدمة في الدقيقة 36 وسجل المهاجم ميشي باتشواي الهدف الثالث بعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني. وعكر واتفورد لفترة قصيرة صفو احتفالات تشلسي باللقب الذي أحرزه يوم الجمعة الماضي، إذ شق داريل يانمات طريقه وسط الدفاع ليحرز الهدف الثاني قبل أن يتعادل البديل ستيفانو أوكاكا في الدقيقة 74. لكن عندما سجل البديل سيسك فابريغاس هدف الفوز في الدقيقة 88 عادت الجماهير للغناء لكونتي وتيري واللقب الذي بدا بعيدا بعدما احتل الفريق المركز العاشر في الموسم الماضي وعانى من بداية سيئة هذا الموسم. وطرد سيباستيان برودل لاعب واتفورد في الوقت المحتسب بدل الضائع لحصوله على إنذارين بعد تدخل متهور ضد بدرو. لكن كانت هذه هي الواقعة السيئة الوحيدة في الأداء الممتع الذي قدمه واتفورد صاحب المركز الـ16 والذي لم يستسلم رغم عدم أهمية المباراة بعد ضمان استمراره في دوري الأضواء. وسيلعب واتفورد ضد مانشستر سيتي في ختام البطولة. وقال كونتي: «في هذه المرحلة من الموسم أحب هذه المباريات. من الممتع أن نرى الفرق تسجل ثلاثة أو أربعة أهداف… لكن في هذه المرحلة فقط من الموسم». وأضاءت الألعاب النارية سماء جنوب غربي لندن بعد انتهاء المباراة. وركض لاعبو تشلسي حول الملعب مع مدربهم الايطالي الذي رقص احتفالا بفوزه بأول لقب انكليزي في موسمه الأول مع الفريق. ويملك تشلسي فرصة الوصول إلى 93 نقطة لو انتصر على ضيفه سندرلاند الذي تأكد هبوطه في ختام الدوري، كما يملك فرصة الفوز بثنائية الدوري والكأس عندما يواجه ارسنال في النهائي يوم 27 الجاري باستاد «ويمبلي». وقال كونتي: «لدي خطة من أجل النهائي. في الوقت الحالي هناك 13 أو 14 لاعبا يستحقون المشاركة في المباراة بسبب مستواهم الرائع. أمامي 13 يوما كي اتخذ القرار».